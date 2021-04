Pasqua in zona rossa: torna l’autocertificazione in Sicilia. Il modulo da scaricare

Per le Feste di Pasqua, dal 3 al 5 aprile, Messina – così come il resto d’Italia – sarà in zona rossa. Condizione adottata dal Governo nazionale per continuare a contrastare l’epidemia da Covid-19. In zona rossa sarà utile avere l’autocertificazione a portata di mano.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile sarà, infatti consentito – una sola volta al giorno – spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione:

nella fascia oraria che va dalle 05:00 alle 22:00 ;

; un massimo di due persone.

La persona o le due persone potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Il modulo dell’autocertificazione in zona rossa

Sarà consentito lo spostamento durante la zona rossa di Pasqua, con autocertificazione, esclusivamente per i seguenti motivi:

comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma)

(anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma) il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. (O da scaricare a questo link)

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

A questo link tutto quello che sarà consentito fare e cosa no durante la zona rossa.

