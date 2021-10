Parcheggio Zaera Sud, Geraci (M5S): «Uno spreco, istituire navetta»

Lotta agli sprechi. Il consigliere M5S Alessandro Geraci ha esposto la sua proposta per il parcheggio interscambio Zaera Sud, attualmente inutilizzato. Il vicepresidente della III Municipalità critica soprattutto l’appalto da oltre 600.000 euro del “S. Cosimo” per il mercato “Vascone”. «Mi domando – scrive Geraci – se fosse necessario proprio lì, visto che si continua ad ignorare che dall’altro lato della Villa Dante insiste il grande Parcheggio Zaera Sud, costato 6 milioni di euro, con 216 posti auto praticamente inutilizzati. Un vero e proprio spreco».

L’esponente del Movimento 5 Stelle chiede quindi di rilanciare il parcheggio Zaera Sud attraverso l’istituzione di un bus navetta che colleghi il Vascone e il cimitero all’interscambio. «La mia proposta – ha aggiunto – prevede un bus navetta che nelle ore mattutine effettui un tragitto “ad anello” percorrendo la via Catania, la via san Cosimo e la via Palmara per rientrare al parcheggio, al fine di servire il Mercato Vascone, i 3 ingressi del Cimitero Centrale e quindi decongestionare via Catania e via san Cosimo. L’obiettivo è di decongestionare il traffico cittadino, incentivare la fruizione del mercato, della Villa Dante e rendere produttiva l’area destinata ai posteggi».

Geraci aveva già inoltrato una richiesta al Comune un anno fa, senza ricevere alcuna risposta. Questa volta il consigliere M5S spera di ricevere un riscontro, anche in virtù della proposta di delibera votata a maggioranza dal consiglio del terzo quartiere e sposata anche dal comitato Vascone.

«Né le ZTL lungo la via Catania né la presenza estemporanea dei vigili urbani – continua –, risultano sufficienti ad evitare il parcheggio selvaggio davanti all’ingresso del mercato, con tanti cittadini che lasciano la loro auto anche lungo la stretta via San Cosimo, in cui vige il divieto di sosta; il risultato è un autentico “tappo viabile” nelle ore mattutine, che spinge molti potenziali consumatori ad abbandonare l’idea di acquistare all’interno del mercato».

Geraci sostiene inoltre che insieme alla riqualificazione del parcheggio, la presenza di un servizio bus navetta comporterebbe sia un aumento delle entrate per il Comune, sia una diminuzione del traffico, «andando incontro al Pums di recente elaborazione, che prevede una mobilità con meno auto e più mezzi pubblici».

