Parcheggi selvaggi a Messina: elevati 1.083 verbali in una settimana

Oltre mille verbali in una settimana con l’autovelox in centro a Messina. La Polizia Municipale condivide i dati dei verbali elevati tra il 19 e il 24 dicembre 2022. Monitorati, tra gli altri, via La Farina, Viale San Martino, Corso Cavour e viale Boccetta, ma non solo. Vediamo tutti i dati condivisi dal Comune.

Continua l’attività di controllo della Polizia Municipale per quel che riguarda le infrazioni al Codice della Strada sul territorio comunale di Messina. In particolare, nel periodo dal 19 al 24 dicembre 2022, sono state rilevate con il dispositivo automatico scout 1083 soste irregolari. Di seguito l’elenco dei 1.083 verbali, zona per zona:

Via La Farina , fascia oraria 8.30-9.30, n. verbali 85;

, fascia oraria 8.30-9.30, n. verbali 85; Viale Europa , fascia oraria 9.40-10.00, n. verbali 31;

, fascia oraria 9.40-10.00, n. verbali 31; Viale San Martino , fascia oraria 11.00-12.00, n. verbali 157;

, fascia oraria 11.00-12.00, n. verbali 157; Via Cesare Battisti , fascia oraria 10.00-11.00, n. verbali 222;

, fascia oraria 10.00-11.00, n. verbali 222; Largo Seggiola , fascia oraria 10.00-10.15, n. verbali 15;

, fascia oraria 10.00-10.15, n. verbali 15; Via Santa Cecilia , fascia oraria 10.30-11.00, n. verbali 136;

, fascia oraria 10.30-11.00, n. verbali 136; Via Marco Polo , fascia oraria 8.30-9.00, n. verbali 34;

, fascia oraria 8.30-9.00, n. verbali 34; Via Tommaso Cannizzaro , fascia oraria 10.30-11.00, n. verbali 109;

, fascia oraria 10.30-11.00, n. verbali 109; Piazza Pugliatti , fascia oraria 10.15-10.25, n verbali 47;

, fascia oraria 10.15-10.25, n verbali 47; Corso Cavour , fascia oraria 9.15-10.00, n. verbali 89;

, fascia oraria 9.15-10.00, n. verbali 89; Viale Boccetta , fascia oraria 11.00-11.30, n. verbali 72;

, fascia oraria 11.00-11.30, n. verbali 72; Via Garibaldi, fascia oraria 11.35-12.20, n. verbali 86.

I controlli continueranno nei prossimi giorni in orari differenti. «Si coglie l’occasione – scrivono dal Comune – per raccomandare alla cittadinanza l’osservanza delle regole della strada, in particolare evitare la sosta in doppia fila, sul marciapiede, corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali».

(14)