Panoramica dello Stretto: dal 27 al 29 marzo si viaggia (per un tratto) su una corsia. Gli orari

Nuove modifiche alla viabilità per la Panoramica dello Stretto nei giorni del 27, 28 e 29 marzo. A disporle, la Città Metropolitana di Messina, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori finalizzati alla realizzazione di un fabbricato. Vediamo cosa cambia per gli automobilisti e gli orari esatti.

Con l’ordinanza n.22/2023, la III Direzione -Viabilità metropolitana – della Città metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito e la limitazione di velocità 30 Km/h di una corsia della carreggiata direzione Palermo (lato valle) di un tratto della S. P. n° 43/Bis Panoramica dello Stretto, al Km. 2+975, dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dei giorni 27, 28 e 29 marzo 2023. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la sosta di mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato.

Si ricorda, inoltre, che lunedì 27 marzo le rampe in accesso e in uscita di Papardo-Sperone-Università della Panoramica dello Stretto saranno chiuse per lavori di scarifica e bitumazione. Maggiori dettagli a questo link.

(Foto di repertorio)

(4)