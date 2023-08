Messina. Palarescifina nel degrado a 10 giorni dal campionato di volley, la Lega: «Urge bonifica»

Rifiuti e materiale accatastato, macchie di umidità, panche e spogliatoi in pessime condizioni: questa la situazione del Palarescifina denunciata dall’Akademia Sant’Anna di Messina a 10 giorni dall’inizio del campionato di pallavolo e riportate dai cinque consiglieri comunali della Lega, che chiedono un intervento urgente da parte dell’Amministrazione Comunale.

A partire dal 18 agosto 2023 l’Akademia Sant’Anna di Messina si appresta a giocare le partite del campionato nazionale di serie A2 femminile di Volley per la stagione sportiva 2023/24. Peccato che il Palarescifina, impianto sportivo in cui dovrebbe giocare, si trovi in pessime condizioni. A portare la questione all’attenzione della Giunta Basile, ricevute le lamentele del presidente della squadra, è il gruppo della Lega (Salvini Premier e Prima l’Italia) in Consiglio Comunale.

«La società – sottolineano, riportando quanto dichiarato dal presidente Fabrizio Costantino – ha investito 700mila euro con l’obiettivo di un campionato di altissima classifica. Nei piani societari l’obiettivo è di raggiungere la massima serie A1 entro due anni. L’attuale stagione inizierà il 18 agosto con il raduno dell’intera squadra presso il Palarescifina, impianto di gioco designato per il prossimo campionato che vede la Concessione in uso assegnata dall’amministrazione comunale».

In particolare, i consiglieri comunali Mirko Cantello, Giuseppe Villari, Giulia Restuccia, Amalia Centofanti e Emilia Rotondo, denunciano, oltre ai rifiuti contenuti all’interno dell’impianto sportivo, all’umidità di risalita e alle condizioni di panche e spogliatoi, la necessità di eseguire lavori per l’installazione di pali per la rete di volley, che siano omologati per le competizioni nazionali e che non si sa quando si potrà posare il Taraflex, poiché preventivamente dovranno essere effettuate le prove di carico al tetto dell’impianto. In più, sottolineano, non funzionano i tabelloni segnapunti.

«Alla luce tali dichiarazioni e lamentele, l’Amministrazione in carica – scrivono i consiglieri –, non ha la volontà di intervenire in maniera soddisfacente nella manutenzione e realizzazione delle strutture sportive pubbliche – anche con i fondi del PNRR – ed è evidente alla cittadinanza il disagio delle società sportive locali, impegnate anche in competizioni a livello nazionale, rappresentato dall’impossibilità di poter usufruire di impianti sportivi efficienti e funzionali. È veramente incresciosa questa situazione di disattenzione nei confronti di una società che milita in un campionato nazionale e che veste i colori della nostra città. Altresì dall’esame del Piano Triennale delle Opere Pubbliche si rende noto che la gestione e la realizzazione di Impianti Sportivi sembra essere affidata quasi esclusivamente all’iniziativa di imprenditori privati».

Di fronte a questa situazione, i cinque consiglieri comunali della Lega fanno appello all’Amministrazione Comunale, con un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco di Messina, Federico Basile, all’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, al Dirigente allo Sport, Salvatore De Francesco e a MessinaServizi Bene Comune chiedendo un’urgente bonifica e sanificazione dell’area del Palarescifina.

