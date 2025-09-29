Ottobre Rosa Messina 2025: a Piazza Cairoli screening gratuiti fino a 5 ottobre

Anche quest’anno Messina partecipa attivamente alla campagna Ottobre Rosa. La città promuove una serie di iniziative di prevenzione sanitaria, patrocinate dal Comune di Messina in collaborazione con l’ASP ME e le associazioni del settore. Gli eventi iniziano oggi, lunedì 29 settembre e si concluderanno il 5 ottobre 2025.

Al via a Messina l’Ottobre Rosa 2025

A Piazza Cairoli si trova un infopoint dedicato ai cittadini dove poter effettuare i diversi screening gratuiti: screening mammografico su Unità Mobile a cura del UOC Centro Gestionale Screening, diretto dalla dottoressa Rosaria Cuffari, destinato alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, con la collaborazione dei dottori Antonio Farsaci e Angelo Natoli; infopoint informativi per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e del colon-retto; nell’ambito del progetto PL 11 PRP 2020-2025, dal 29 settembre al 2 ottobre saranno effettuati screening cardiovascolari sotto la guida della dottoressa Eliana Tripodo; e il 4 e 5 ottobre, i medici volontari dei Lions Club terranno ulteriori screening sanitari per la cittadinanza.

Come per le precedenti edizione dell’Ottobre Rosa a Messina, la Brigata Meccanizzata “Aosta” fornirà supporto logistico per rendere possibili le attività in Piazza Cairoli con tende, tavoli e sedie per l’allestimento degli spazi.

Tra le varie iniziative, inoltre, come segno di adesione alla campagna nazionale promossa da ANCI e AIRC Fondazione per la ricerca sul cancro ETS, il 1° ottobre Palazzo Zanca sarà illuminato di rosa.

Promozione della prevenzione e ricerca

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «la città di Messina rinnova anche quest’anno il suo sostegno a Ottobre Rosa. Illuminare il Palazzo comunale di rosa rappresenta un gesto simbolico ma importante. È un richiamo alla responsabilità collettiva e alla partecipazione della città nella promozione della prevenzione e della ricerca. Continueremo a rafforzare la collaborazione con le realtà sanitarie del territorio. La salute della comunità è una priorità condivisa».

L’Assessora alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore ha aggiunto: «il Comune di Messina rinnova anche quest’anno la piena adesione e il supporto organizzativo a Ottobre Rosa. La prevenzione è fondamentale per salvaguardare la salute delle donne. Invitiamo tutte le cittadine a partecipare agli screening e agli incontri informativi, perché prendersi cura di sé è il primo passo per combattere il cancro. L’amministrazione comunale continua a fare rete e a lavorare in sinergia con strutture sanitarie, istituzioni locali e associazioni, per promuovere la cultura della prevenzione, favorire l’accesso ai servizi e diffondere informazioni utili, confermando l’impegno costante nel tutelare la salute e il benessere della comunità femminile della città».

