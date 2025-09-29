Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Ottobre Rosa Messina 2025: a Piazza Cairoli screening gratuiti fino a 5 ottobre

Pubblicato il alle

3' min di lettura

Anche quest’anno Messina partecipa attivamente alla campagna Ottobre Rosa. La città promuove una serie di iniziative di prevenzione sanitaria, patrocinate dal Comune di Messina in collaborazione con l’ASP ME e le associazioni del settore. Gli eventi iniziano oggi, lunedì 29 settembre e si concluderanno il 5 ottobre 2025.

Al via a Messina l’Ottobre Rosa 2025

A Piazza Cairoli si trova un infopoint dedicato ai cittadini dove poter effettuare i diversi screening gratuiti: screening mammografico su Unità Mobile a cura del UOC Centro Gestionale Screening, diretto dalla dottoressa Rosaria Cuffari, destinato alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, con la collaborazione dei dottori Antonio Farsaci e Angelo Natoli; infopoint informativi per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e del colon-retto; nell’ambito del progetto PL 11 PRP 2020-2025, dal 29 settembre al 2 ottobre saranno effettuati screening cardiovascolari sotto la guida della dottoressa Eliana Tripodo; e il 4 e 5 ottobre, i medici volontari dei Lions Club terranno ulteriori screening sanitari per la cittadinanza.

Come per le precedenti edizione dell’Ottobre Rosa a Messina, la Brigata Meccanizzata “Aosta” fornirà supporto logistico per rendere possibili le attività in Piazza Cairoli con tende, tavoli e sedie per l’allestimento degli spazi.

Tra le varie iniziative, inoltre, come segno di adesione alla campagna nazionale promossa da ANCI e AIRC Fondazione per la ricerca sul cancro ETS, il 1° ottobre Palazzo Zanca sarà illuminato di rosa.

Promozione della prevenzione e ricerca

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «la città di Messina rinnova anche quest’anno il suo sostegno a Ottobre Rosa. Illuminare il Palazzo comunale di rosa rappresenta un gesto simbolico ma importante. È un richiamo alla responsabilità collettiva e alla partecipazione della città nella promozione della prevenzione e della ricerca. Continueremo a rafforzare la collaborazione con le realtà sanitarie del territorio. La salute della comunità è una priorità condivisa».

L’Assessora alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore ha aggiunto: «il Comune di Messina rinnova anche quest’anno la piena adesione e il supporto organizzativo a Ottobre Rosa. La prevenzione è fondamentale per salvaguardare la salute delle donne. Invitiamo tutte le cittadine a partecipare agli screening e agli incontri informativi, perché prendersi cura di sé è il primo passo per combattere il cancro. L’amministrazione comunale continua a fare rete e a lavorare in sinergia con strutture sanitarie, istituzioni locali e associazioni, per promuovere la cultura della prevenzione, favorire l’accesso ai servizi e diffondere informazioni utili, confermando l’impegno costante nel tutelare la salute e il benessere della comunità femminile della città».

(41)

