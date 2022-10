Ottobrando Floresta 2022: oltre 100mila i visitatori durante le 5 sagre

Si è conclusa lo scorso 30 ottobre, con la “Festa delle Castagne e delle Mele”, la rassegna di sagre “Ottobrando Floresta 2022“, che ogni domenica di ottobre ha accolto visitatori da ogni parte della provincia di Messina. Non solo degustazioni di prodotti tipici, ma anche workshop culinari e passeggiate naturalistiche.

Secondo i dati del Comune, che ha organizzato i cinque appuntamenti, in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Giovani Florestani, sono oltre 100mila gli ospiti che hanno scelto di trascorrere una domenica all’interno di “Ottobrando Floresta 2022”; le sagre andate per la maggiore sono stata quella dedicate a due eccellenze di questi territori: la sagra dei funghi con 18mila visitatori; e quella sul suino nero dei Nebrodi, con 20mila presenze.

«“Ottobrando” – si legge nella nota – ha il pregio di rendere una domenica normale in una giornata speciale, assaggiando i piatti tipici della cucina nebroidea, ma anche visitando i luoghi storici di Floresta». Adesso non ci rimane che aspettare il prossimo anno per una nuova edizione di Ottobrando Floresta.

