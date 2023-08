Movida a Messina. Carbone, Rotondo e Zante: «Ok l’ordinanza, ma serve regolamentazione chiara»

Online l’ordinanza del sindaco di Messina, Federico Basile, che modifica gli orari della movida estiva e stabilisce le regole per il Ferragosto 2023, dal divieto di falò in spiaggia alle norme per l’intrattenimento musicale. A commentare, tre consiglieri dell’opposizione, Dario Carbone, Emilia Rotondo e Dario Zante: «Accogliamo il provvedimento con favore, ma senza troppa sorpresa». Ad intervenire, anche la maggioranza.

Ordinanza movida estiva di Messina: il commento dell’opposizione

A commentare l’emanazione della nuova ordinanza, i consiglieri Dario Carbone (Fratelli d’Italia), Emilia Rotondo (Gruppo Misto) e Dario Zante (Ora Sicilia): «Come volevasi dimostrare – scrivono in una nota – è stata emanata l’ordinanza di modifica degli orari del Ferragosto».

«Durante i lavori della commissione di qualche giorno fa – ricordano – abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale di modificare gli orari delle suddette attività considerato il particolare periodo dell’anno e da tale legittima richiesta è scaturito un durissimo dibattito anche con l’assessore Finocchiaro il quale sembrava non voler fare alcun passo indietro».

«Forse – aggiungono – l’aver evidenziato in quella sede, tra lo stupore generale e tra le altre cose, il fatto che per una dimenticanza con l’ordinanza in vigore – paradossalmente – lunedì 14 agosto non si sarebbe potuto svolgere alcuna attività di intrattenimento musicale ha convinto l’Amministrazione a rivedere i propri piani».

«Ci dispiace – concludono Carbone, Rotondo e Zante – anche che i colleghi consiglieri che appoggiano l’amministrazione Basile, in strenua e ostinata difesa, abbiano votato contrariamente alla proposta di estensione degli orari da noi presentata per ragioni evidentemente politiche e non di buon senso. A settembre – sperando con la possibilità di poter lavorare con tutto il Consiglio Comunale a prescindere dai colori politici e dalle difese d’ufficio – è nostra intenzione regolamentare la materia in modo chiaro, condiviso e sistematico».

La maggioranza: «Questa amministrazione opera con i fatti»

A commentare, anche i consiglieri della maggioranza legata all’Amministrazione Basile: «Il sindaco – scrivono in una nota –, con l’odierna ordinanza, la numero 172, interviene a sostegno degli imprenditori. Come sempre questa amministrazione opera con i fatti, ha sempre detto che per il mese di agosto avrebbe adottato dei provvedimenti mirati per le attività produttive del settore e così ha fatto. L’odierna ordinanza consente infatti ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico spettacolo di posticipare di 30 minuti l’intrattenimento musicale o danzante esclusivamente nel periodo tra il 10 e il 26 agosto. Gli aspetti innovativi del provvedimento riguardano principalmente la possibilità di organizzare serate danzanti e non anche nei giorni di lunedì 14 e lunedì 21 agosto».

Il mondo imprenditoriale di Messina, in particolare quello legato al turismo, aggiungono, «deve essere messo sempre più in condizione di trainare l’economia locale. Un plauso va al buon senso ed alla tolleranza dei nostri concittadini, che spesso vengono vessati e disturbati da chi trasgredisce irresponsabilmente le norme del vivere civile e di legge».

