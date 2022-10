Ora solare, domenica 30 ottobre orologi un’ora indietro

Spostate le vostre lancette 60 minuti indietro: torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, l’ora legale lascerà il passo all’ora solare, segnando la transizione dalle stagioni più calde a quelle più fredde.

Alle ore 3:00 AM di domenica l’orologio andrà portato indietro di un’ora, tornando così all’orario del fuso orario di riferimento, che per l’Italia è di un’ora avanti rispetto all’ora media di Greenwich, quella che spesso viene scritta con la sigla GMT. Nel resto d’Europa esistono tre fasce diverse di fuso orario, da Lisbona (Western European Time, WET) a Parigi (Central European Time, CET) a Helsinki (Eastern European Time, EET).

Il primo effetto evidente sulla vita delle persone sarà una sensazione di maggiore riposo. Con l’ora solare, infatti, si dormirà un’ora in più del solito. L’altra conseguenza sarà la durata più breve delle giornate. Da domenica, tramonterà un’ora prima e la luce diminuirà sempre di più ogni giorno, fino al solstizio d’inverno.

In Italia il cambio dell’ora fu adottato nel 1916, in piena Prima guerra mondiale, e restò in vigore fino al 1948. Nel 1966, grazie alla legge 505 del 1965, fu nuovamente applicata l’ora legale. Inizialmente prevista da settembre a marzo e da aprile a settembre, verso la fine degli anni Novanta venne deciso a livello europeo di fissare alla fine di ottobre il passaggio dall’ora legale all’ora legale.

Abolire l’ora legale in favore di quella solare: la proposta dell’Unione Europea

In Europa il dibattito sull’utilità dell’ora solare non è mai stato così acceso. Nel 2019 il Parlamento Europeo approvò il progetto della Commissione UE per abolirla, ma l’opposizione di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, ha congelato i piani delle istituzioni europee.

L’argomento ha però riacquisito importanza per via della crisi energetica che sta investendo il Vecchio continente. Un’ora di luce del sole in meno al pomeriggio comporta un consumo maggiore di energia la sera. Per questa ragione, mantenere l’ora solare per tutto l’anno potrebbe invece aumentare il risparmio.

(14)