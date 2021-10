Online il “Bando Coesione” per il Sud: 2.022 posti di lavoro (di cui 313 in Sicilia)

Al via le domande per partecipare al concorso pubblico del “Bando Coesione” per il Sud: in palio 2.022 posti di lavoro per laureati in Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna. Vediamo come ed entro quando è possibile partecipare e quali sono i profili richiesti per l’assunzione.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 15 ottobre 2021, e mira a reclutare 2.022 funzionari da assumere con contratto a tempo determinato nelle 8 regioni del Sud sopraelencate.

Bando Coesione per il Sud: 2.022 posti di lavoro. Come partecipare

Il “bando Coesione per il Sud” è disponibile sul sito Concorsi e Riqualificazione PA e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA. L’assunzione avrà durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi.

I tre profili ricercati sono:

funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.): 1.270 unità (234 in Sicilia) .

(Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.): . funzionario esperto in gestione , rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori: 733 unità (78 in Sicilia) .

, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori: . funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni, identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati, definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni: 19 unità (1 in Sicilia).

Requisiti

Per partecipare al bando di concorso pubblico occorre possedere alcuni requisiti di base:

a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) avere un’età non inferiore ai diciotto anni ;

; c) essere laureati.

In base al tipo di professionalità per cui si fa domanda occorre possedere una laurea nel settore di riferimento (maggiori indicazioni qui, all’articolo 2).

Come partecipare al concorso

È possibile inviare la propria candidatura solo per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato sul sistema.

Per partecipare al concorso il candidato deve possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda di partecipazione dovranno essere completati entro la scadenza fissata per le ore 14.00 del 15 novembre 2021.

Qui il testo completo del bando.

(86)