Ondate di calore in Sicilia, picchi fino a 41°C percepiti: cosa dice il meteo per Messina

Dopo la breve parentesi della scorsa settimana, continua il gran caldo in Sicilia dove, nella giornata di oggi, sono previste ondate di calore con picchi fino ai 41° percepiti. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice il bollettino della Protezione Civile e le previsioni meteo per la Regione e per Messina.

Permane in Italia l’anticiclone nord-africano che porta sul territorio regionale siciliano un ulteriore e significativo afflusso di aria calda. Le zone da bollino rosso, per la giornata di oggi, giovedì 18 agosto, sono quella di Palermo, con una temperatura massima percepita di circa 39° C (livello 3 di allerta), e di Catania, dove è prevista una temperatura massima percepita di 41° C (livello 2 di allerta per ondata di calore). Le temperature dovrebbero però abbassarsi già dalla giornata di domani.

A Messina, invece, le previsioni di 3B Meteo indicano cieli sereni e qualche nuvola, ma non c’è il rischio di pioggia. La temperatura sarà più contenuta rispetto ai territori delle altre due città Metropolitane, mantenendo una massima di 34°C e una minima di 26°C. Allerte meteo previste: afa. Mare poco mosso e venti moderati. Bollino rosso, però, per quel che riguarda il rischio incendi, che oltre all’area della città dello Stretto si estende alle zone di Palermo, Agrigento e Trapani.

