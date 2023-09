Ondate di calore e rischio incendi: scatta l’allerta rossa a Messina e provincia

Continuano le alte temperature in riva allo Stretto e per la giornata di oggi, giovedì 21 settembre 2023, la Protezione Civile della Regione Siciliana dirama l’avviso di allerta rossa per il rischio incendi e ondate di calore che riguarderà Messina e la sua provincia. Vediamo cosa dice il documento e le previsioni meteo.

Nella giornata di ieri la Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato per oggi, 21 settembre, il bollettino meteo di allerta rossa per le province di Trapani, Palermo e Messina, segnalando venti di scirocco e alte temperature. Nel resto della Sicilia è stata invece dichiarata allerta arancione, ovvero una fase di “preallerta”. Il capo della Protezione Civile Siciliana, Salvatore Cocina, invita quindi i sindaci delle province interessate «ad attivare il COC ovvero il presidio operativo e, tutti, ad attivare opportune azioni di prevenzione e di deterrenza anche con pattugliamento del territorio e messa in preallerta delle squadre antincendio con eventuale rafforzamento delle stesse».

Per quel che riguarda le previsioni meteo a Messina per la giornata di oggi, giovedì 21 settembre, secondo 3bMeteo la temperatura minima sarà di 24°, mentre la massima di 32°; mentre domani, venerdì 22, si dovrebbe arrivare a 33°. Le allerte, si diceva, riguardano principalmente venti di scirocco e ondate di calore che potrebbero verificarsi nel corso della giornata. Ma quando finirà il caldo a Messina? 3bMeteo segnala piogge a partire dalla serata di sabato 23 settembre, con un abbassamento delle temperature che dovrebbe portare fino a una minima di 17° e una massima di 24° nel corso della prossima settimana.

Di seguito, il bollettino diramato dalla Protezione Civile Siciliana per oggi, giovedì 21 settembre 2023:

Il bollettino completo della Protezione Civile Siciliana è disponibile a questo link.

