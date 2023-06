Ondate di caldo: l’Asp Messina predispone piano di prevenzione

Per prevenire le ondate di caldo, l’Asp Messina predispone il Piano di Prevenzione Locale (PPL), sulla base delle Linee Guida Regionali. Il piano si rivolge ai gruppi a rischio, in particolare: anziani, malati cronici, cardiopatici e diabetici e bambini. A coordinare le azioni della rete interaziendale e interistituzionale, composta da Città metropolitana di Messina, Assessorato alle Politiche Sociali, Protezione Civile e Distretti Sanitari, sarà la dottoressa Patrizia Restuccia.

«L’evoluzione demografica della provincia di Messina – si legge nella nota – indica un costante incremento della popolazione fragile formata per la maggior parte da persone anziane esposte agli effetti nocivi delle ondate di calore, benché non bisogna ignorare anche altri soggetti che possono rientrare tra le categorie a rischio».

L’Asp Messina avvia il piano di prevenzione caldo

Il piano ha l’obiettivo di garantire una diffusa campagna di comunicazione e informazione sulla prevenzione degli effetti del caldo sull’organismo e di offrire, contestualmente, adeguata assistenza e interventi tempestivi ai soggetti fragili e maggiormente suscettibili.

Tra i consigli per prevenire il caldo: non uscire di casa nelle ore più calde, vestirsi con indumenti leggeri e di colore chiaro, usare un copricapo e occhiali scuri quando si esce. Per l’alimentazione è bene ricordare che la disidratazione è un grave rischio. Si deve bere spesso durante la giornata. Evitare superalcolici, caffè e bibite ghiacciate. Mangiare piccoli pasti, freschi e leggeri (frutta, verdura, qualche gelato). Per comprendere poi i livelli di rischio consultare quotidianamente il bollettino sulle ondate di calore a cura della Protezione Civile.

In casa bisogna rendere il più fresco possibile l’ambiente in cui si vive, aprire le finestre dell’abitazione al mattino e abbassare le tapparelle o socchiudere le imposte. In caso di improvvisa sensazione di caldo, debolezza, mal di testa, brividi, senso di svenimento, nausea, aumento della frequenza del polso, pressione bassa: chiedere assistenza medica e in attesa trasportare la persona in un luogo fresco e ventilato; sdraiare la persona con le gambe, sollevate rispetto al corpo; raffreddare il corpo con spugnature di acqua fredda su polsi, fronte, inguine e collo; integrare i liquidi persi con acqua fresca e sali minerali. Tenere sotto controllo la temperatura corporea e se siete soli e costretti in casa, fatevi contattare ogni giorno da un parente, da un vicino o da un servizio di assistenza sociale.

Per le emergenze i cittadini possono chiamare:

il 118;

la Guardia Medica di via Risorgimento: 090 59606;

la Guardia Medica di via Sacra Famiglia: 090 293 2510;

la Guardia Medica di via Porto Salvo: 09045077;

Servizi Sociali – Messina, Social City: 0909488007;

Casa Serena: 090922 547;

Fratelli tutti 3384901468;

Polifunzionale Polo sociale integrato: 3471767652.

(Foto di repertorio)

(3)