Omicidio Livatino. Oggi la presentazione del libro di Piero Nava, testimone dell’attentato

Oggi nel giorno del 31esimo anniversario dell’uccisione del giudice Rosario Livatino, alla Camera dei Deputati si terrà la presentazione del libro “Io sono nessuno” di Piero Nava, testimone oculare dell’attentato. L’evento, organizzato dal Deputato Questore messinese, Francesco D’Uva (M5S), sarà trasmetto in streaming sulla pagina Facebook del parlamentare e attraverso la Webtv della Camera dei Deputati.

All’incontro prenderanno parte l’autore del libro in collegamento telefonico, il giornalista Lorenzo Bonini, curatore del saggio, il Sen. Pietro Grasso, già Presidente del Senato della Repubblica, e l’On. Rosy Bindi, già Presidente della Commissione antimafia. A moderare la presentazione sarà la giornalista Annachiara Valle.

«Piero Nava – ricorda il deputato Francesco D’Uva – è il primo testimone di giustizia del nostro Paese. È il simbolo dell’abbattimento del muro di omertà in nome della verità. In occasione del trentunesimo anniversario da quel tragico omicidio, è nostro dovere morale e civile mantenere viva la memoria del giudice Rosario Livatino, onorare il suo impegno contro la criminalità organizzata e contribuire a far conoscere la storia e il coraggio di Nava».

Sarà possibile seguire l’evento in diretta alle 12.15 di oggi, martedì 21 settembre, sulla Webtv della Camera dei Deputati o sul profilo Facebook del deputato Francesco D’Uva.

