Più di 40mila presenze in musei e parchi della Sicilia: i luoghi più visitati

Sono state oltre 40mila le persone che questa settimana hanno deciso di approfittare della riapertura per visitare gratis i musei, i parchi archeologici e i luoghi d’arte della Sicilia. In testa, per numero di visitatori, il Teatro antico di Taormina, che ha staccato 8.902 biglietti, seguito dall’area archeologica della Neapolis, a Siracusa, e da quella di Selinunte.

Per rilanciare la cultura in Sicilia, la Regione ha deciso di regalare l’ingresso gratis a diversi musei, parchi e luoghi d’arte dell’Isola per una settimana, dal 30 maggio al 7 giugno 2020. Ad aderire all’iniziativa sono stati 28 siti, di cui quattro in provincia di Messina, ma nessuno nella città dello Stretto. L’accesso in sicurezza è stato garantito tramite la prenotazione della visita attraverso la piattaforma Youline e attraverso misure particolari riguardanti l’igiene e il distanziamento sociale.

Ingressi scaglionati e necessità di prenotare prima data e ora dell’ingresso non hanno però scoraggiato i visitatori che da tutta la Sicilia si sono spostati per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale dell’Isola dopo mesi di lockdown. In totale, infatti, sono state 40.296 le presenze registrate dal 30 maggio al 7 giugno, di cui 23.355 dal 4 al 7 giugno (in concomitanza con il weekend).

«Sono pienamente soddisfatto e orgoglioso – ha commentato il neo-assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Aberto Samonà – di aver contribuito, grazie alla collaborazione dei direttori dei Parchi e dei musei, alla ripartenza della nostra Isola dopo il traumatico blocco determinato dalle misure di contenimento della diffusione del Covid. Dalla bellezza e dalla cultura è stato il modo mio e del Governo Musumeci per ringraziare i siciliani del grande senso di responsabilità e fiducia con cui hanno risposto alle difficili condizioni imposte nei giorni del blocco totale con #IorestoaCasa per rallentare i tempi del contagio».

La classifica di musei e luoghi d’arte più visitati in Sicilia

Teatro antico di Taormina (8902); Area archeologica della Neapolis a Siracusa (5358); Area archeologica di Selinunte (5335); Valle dei Templi di Agrigento (3857); Area archeologica e Museo di Naxos (2474); Area archeologica di Segesta (2369); Villa Romana del Casale a Piazza Armerina (2190); Galleria regionale di Palazzo Abatellis a Palermo (1422); Isolabella (1282); Teatro romano e Odeon a Catania (853); Museo archeologico Antonino Salinas a Palermo (791); Chiostro di San Giovanni degli Eremiti a Palermo (684); Chiostro di Santa Maria La Nuova – Duomo di Monreale (653); Castello della Cuba a Palermo (618); Galleria regionale di Palazzo Bellomo a Siracusa (585); Museo archeologico di Aidone (567); Museo di arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso a Palermo (548); Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani (507); Area archeologica di Morgantina (493); Castello della Zisa a Palermo (473); Casa museo “Antonio Uccello” Palazzolo Acreide (108); Museo archeologico eoliano “Bernabo Brea” di Lipari (68) ; Museo archeologico di Palazzo Varisano, Enna (40); Complesso minerario Trabia Tallarita (39); Museo Archeologico Regionale di Gela (39); Area archeologica Bagni Greci di Gela (27); Museo di Caltanissetta (13); Museo archeologico di Marianopoli (1).

(Foto © Parco Archeologico Naxos Taormina)

(10)