Oggi è la notte delle stelle cadenti: naso all’insù per le Aquilidi di luglio 2023

Appuntamento con le stelle cadenti, oggi, 17 luglio 2023: stasera sarà infatti il momento di massima visibilità della Aquilidi. Quindi, naso all’insù e desideri pronti in tasca, se volete godervi uno spettacolo mozzafiato. Vediamo cosa sono, da dove hanno origine e quali sono i luoghi migliori per vederle a Messina.

Le stelle cadenti non arrivano solo d’estate, ma è proprio questo il periodo in cui c’è una visuale migliore, i cieli sono più limpidi ed è possibile stare all’aperto fino a tardi grazie alle temperature (anche troppo elevate) di questi giorni. Come sempre, l‘Unione Astrofili Italiani (UAI) prepara la mappa del cielo del mese e per luglio 2023 segnala diversi eventi da appuntare sul calendario.

Per oggi, nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2023, l’appuntamento da non perdere è quello con le Aquilidi, stelle cadenti che prendono origine dalla costellazione dell’Aquila. In particolare, spiegano dall’UAI, la corrente di queste meteore sembrerebbe irradiarsi da un’area tra lo Scudo e il confine orientale dell’Aquila.

Quando e dove si vedono oggi le stelle cadenti a Messina

Vediamo, adesso, i luoghi consigliati per vedere le stelle cadenti a Messina. Va da sé che, essendo estate, i posti si moltiplicano rispetto all’inverno. Ne suggeriamo alcuni.

Partiamo dalle spiagge. Per godere al meglio dello spettacolo offerto stasera dalle Aquilidi, suggeriamo il lungomare di Santa Margherita, dove la spiaggia è ben riparata dalle luci della città trovandosi un po’ al di sotto rispetto al livello della strada. A Nord, invece, si suggerisce sempre la Litoranea, dall’Annunziata a Sant’Agata, e, soprattutto, l’area del Pilone, a Torre Faro, meno abitata e quindi meno soggetta all’inquinamento luminoso. Ideali anche i villaggi rivieraschi della zona Nord, come San Saba o Rodia.

Per chi non vuole muoversi dalla città, nella zona di Messina Centro c’è sempre il Belvedere di Cristo Re, con le sue panchine e la vista panoramica. Ancora meglio, ma più distante, è naturalmente Dinnammare, punto di osservazione privilegiato, data l’altezza – 1.128m sopra il livello del mare –, che stasera offre un doppio spettacolo, quello delle stelle cadenti e quello dello Stretto di Messina.

(Foto © Neale LaSalle su Pexels)

