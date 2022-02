Via l’obbligo delle mascherine all’aperto: in arrivo il provvedimento

È il simbolo, ormai iconico, della pandemia: la mascherina, che ci ha obbligato a nascondere volto ed espressioni, ma adesso sembra che le cose stiano cambiando. A partire da venerdì 11 febbraio, infatti, decadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ad anticiparlo all’Ansa, è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa; «è in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute».

La nuova ondata di Omicron, che aveva innalzato di nuovo l’asticella dei contagi, sembra quindi allentarsi, ma non bisogna abbassare la guardia; «siamo ancora in fase di lotta, ma – ha detto il Ministro Roberto Speranza – i segnali sono incoraggianti, una decrescita del 30% dei casi in una settimana. Questo è stato possibile grazie ad una campagna vaccinale straordinaria».

Via la mascherina

In attesa di poter togliere la mascherina all’aperto, si paventa anche una riapertura delle discoteche e un aumento di capienza degli stadi. Intanto, a scuola sono già in vigore le nuove disposizioni in materia di quarantena e modalità di didattica. L’obbligo di mascherina (di tipo FFP2) rimane per:

spettacoli aperti al pubblico,

al pubblico, sale da concerto ,

, cinema ,

, eventi e c ompetizioni sportive ,

, mezzi di trasporto a lunga percorrenza,

a lunga percorrenza, mezzi di trasporto pubblico locale

per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Leggi tutte le disposizioni qui.

