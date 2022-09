Nuovi orari per le isole ecologiche di Messina: il calendario completo dal lunedì al sabato

È ufficiale: da oggi, lunedì 19 settembre, entrano in vigore i nuovi orari delle isole ecologiche di Messina. A comunicarli è la MessinaServizi Bene Comune, che condivide il calendario completo, differenziato, in alcuni casi, per utenze domestiche e commerciali. Previste anche diverse aperture pomeridiane.

Isole ecologiche di Messina: i nuovi orari dal 19 settembre 2022

Pubblichiamo, di seguito, il calendario aggiornato con i nuovi orari delle isole ecologiche (o centri di raccolta) della città di Messina.

Pace – dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 12.00 per le utenze commerciali, dalle 13.00 alle 19.00 per le utenze domestiche;

– dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 12.00 per le utenze commerciali, dalle 13.00 alle 19.00 per le utenze domestiche; Pistunina – dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00, il martedì e il sabato anche dalle 13:00 alle 19.00;

– dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00, il martedì e il sabato anche dalle 13:00 alle 19.00; Gravitelli – dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00, il martedì e il sabato anche dalle 13:00 alle 19.00;

– dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00, il martedì e il sabato anche dalle 13:00 alle 19.00; Spartà – martedì, giovedì e sabato dalle 7.00 alle 13.00, mentre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00;

– martedì, giovedì e sabato dalle 7.00 alle 13.00, mentre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00; Tremonti – martedì, giovedì e sabato dalle 7.00 alle 13.00, mentre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00;

– martedì, giovedì e sabato dalle 7.00 alle 13.00, mentre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00; Giampilieri – martedì, giovedì e sabato dalle 7.00 alle 13.00, mentre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00.

Gli orari potrebbero variare in caso di guasti tecnici o condizioni meteo avverse. Ogni mutamento o chiusura temporanea sarà comunicata dalla Messina Servizi Bene Comune nella sezione news del sito istituzionale e sulla pagina social della Partecipata Comunale..

Maggiori informazioni sulla differenziata e sui centri di raccolta sono consultabili sul sito di MessinaServizi Bene Comune.

(9)