Nuovi orari per Caf, Inas e Anolf di Cisl Messina: come prenotare un appuntamento

Con la città nuovamente in zona arancione vengono riattivati anche i servizi della Cisl Messina con la disposizione di nuovi orari. Riprendono, infatti, le attività di Caf Cisl, Inas Cisl e Anolf Cisl.

Da oggi – lunedì 1 febbraio – sarà possibile prenotare, tramite numero verde o e-mail, un appuntamento per usufruire, gratuitamente, dei servizi della Cisl Messina, per esempio l’assistenza per il controllo della posizione assicurativa, per il recupero crediti di lavoro o per la tutela in caso di licenziamento.

I nuovi orari ed i contatti della Cisl Messina

Di seguito gli orari e i numeri di telefono da contattare per usufruire dei servizi della Cisl Messina:

Caf Cisl , gli uffici saranno aperti dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 . I servizi saranno svolti solo tramite appuntamento da fissare attraverso il centralino della Cisl Messina al numero 090 6507611 in orario d’ufficio o il numero verde 800 800 730. È possibile prenotare un appuntamento inviando anche una e-mail all’indirizzo prenotazioni@cislmessina.net o attraverso il sito, a questo link.

Patronato Inas Cisl, gli uffici saranno aperti dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. È possibile contattare anche il numero 090 6507625 o il numero verde 800249307, oppure inviare una mail all'indirizzo a messina@inas.it.

Si raccomanda a tutti gli utenti di recarsi presso la sede dei servizi solo cinque minuti prima dell’orario d’appuntamento per evitare assembramenti nel rispetto ed a tutela della salute di tutti.

