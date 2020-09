Nuovi nomi e CAP per 36 strade di Messina: l’elenco completo di Poste Italiane

Entrano in vigore i nuovi nomi di 36 strade a Messina, situate in diverse zone della città dello Stretto da Giampilieri, a Sud, a Rodia, a Nord, passando per alcuni dei villaggi collinari. Agli indirizzi è stato attribuito un Codice di Avviamento Postale (CAP) di riferimento. Vediamo l’elenco di tutte le nuove denominazioni e dei nuovi CAP.

Tra le zone interessate vi sono: Bordonaro, Briga Marina, Castanea delle Furie, Curcuraci, Faro Superiore, Ganzirri, Giampilieri, Massa San Giovanni, Orto Liuzzo, Rodia, San Michele, Sperone e Torre Faro. Vediamo l’elenco completo delle nuove strade con i relativi CAP.

L’elenco dei nuovi nomi di 36 strade di Messina

Pubblichiamo, di seguito, l’elenco delle nuove denominazioni delle strade del Comune di Messina, con i relativi CAP, così come fornito da Poste Italiane.

Salita Frantinaro – 98164

Via Fiumara Guardia – 98158

Traversa B Di Via Dei Mille – 98164

Vico Ii Di Via San Giuseppe – Curcuraci – 98167

– 98167 Strada Provinciale 39 B Di Forte Cavalli – 98129

Contrada Cariddi – 98126

Via Sebastiano Scimone – 98158

Contrada Santa Lucia – Giampilieri – 98142

– 98142 Via Liuzzo – Orto Liuzzo – 98161

– 98161 Rampa Cardinale Innocenzo Cibo – 98124

Via Marina Ortoliuzzo – 98161

Via Antonino Alessi – Faro Superiore – 98158

– 98158 Via Dei Rododendri – 98126

Via Delle Mimose – 98126

Via Comunale Galati Santa Lucia – 98134

Via Torrente Sant’agata – 98166

Vico Quattro Novembre – 98155

Via Mezzana – 98163

Piazza San Paolo Apostolo – Briga Marina – 98139

– 98139 Via Raffaele Marino – Ganzirri – 98165

– 98165 Strada Provinciale 51 Di Salice – 98154

Via Antonio Pigafetta – 98164

Vico Basiliani – 98153

Contrada Porcino – Rodia – 98161

– 98161 Contrada Linata – San Michele – 98152

– 98152 Via Galatea – Torre Faro – 98164

– 98164 Contrada Marrale – Castanea Delle Furie – 98155

– 98155 Via Santo Mazzarino – Sperone – 98158

– 98158 Strada Provinciale 45 – Curcuraci – 98158

– 98158 Via San Michele – 98152

Via Manganelli – Massa San Giovanni – 98157

– 98157 Via Dei Tulipani – 98126

Via Comunale San Filippo Inferiore – 98148

Via Dei Ciclamini – 98126

Contrada Sant’anna – Bordonaro – 98145

– 98145 Via Rocche – 98126

Per conoscere i CAP della propria zona ci si può rivolgere all’Ufficio Postale, contattare il Call Center di Poste Italiane al numero gratuito 803.160 o consultare il sito www.poste.it .

