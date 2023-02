Pulizie AMAM e scerbatura a Messina: i divieti di sosta dal 13 al 23 febbraio

Nuovi interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune e di pulizia da parte di AMAM a Messina da lunedì13 febbraio al 10 marzo. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. Si tratta, nello specifico, di divieti di sosta. Vediamo quali sono le strade interessate.

Lavori AMAM a Messina: i divieti di sosta

Nelle prossime settimane l’AMAM provvederà a lavori di pulizia condotta fognaria e ad interventi di pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche.

La pulizia della condotta fognaria si svolgerà da lunedì 13 a mercoledì 15 febbraio in tratti del viale della Libertà (lato monte). Nella fascia oraria dalle 8.00 alle 17.30 vigerà quindi il divieto di sosta nelle seguenti date e strade.

lunedì 13 febbraio – tratto di circa 120 metri, compreso tra i numeri civici 241 (intersezione via Brasile) e 291 (intersezione via Duca degli Abruzzi);

martedì 14 febbraio – tratto di circa 150 metri, compreso tra i numeri civici 291 (intersezione via Duca degli Abruzzi) e 343;

mercoledì 15 febbraio – tratto di circa 150 metri, compreso tra i numeri civici 343 e l'intersezione con via Grosso Cacopardi.

La sosta sarà vietata per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporaneamente in tutta la strada, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

Gli interventi di pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche si svolgeranno fino al 23 febbraio, nella fascia oraria tra le 8.00 e le 18.00, nelle seguenti date e strade:

martedì 14 febbraio – sul viale San Martino, da via Veneto a via Santa Cecilia;

martedì 21 febbraio – nelle vie Cremona, nella corsia di marcia lato sud, Como, da via Cremona a via Salandra, e Crema, da via Cremona a via Salandra;

giovedì 23 febbraio – nelle vie Croce Rossa, da via Salandra a via Roma, e Gibilterra.

Scerbatura a Messina: i divieti di sosta

Per quel che riguarda gli interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune, i divieti di sosta con rimozione coatta interesseranno da lunedì 13 a giovedì 23 febbraio, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 16.00, le seguenti strade:

lunedì 13 e martedì 14 febbraio – nelle vie Monte Nero, Monte Grappa e Monte Sirino;

mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio – nelle vie Monte Velino e Monte Vettore;

lunedì 20 e martedì 21 febbraio – nelle vie Spina, Gallo Floresta, Buscemi Carlise e 137/B villa Lina;

mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio – nelle vie Petrina con parcheggio e Appennini.

La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.

