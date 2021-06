Nuovi interventi di scerbatura a Messina: divieti di sosta in centro e a Ganzirri

Da domani, mercoledì 23 e fino a venerdì 25 giugno sono stati programmati a Messina nuovi interventi urgenti di scerbatura, a cura di MessinaServizi Bene Comune. In diverse vie del centro città e di Ganzirri sarà istituito il divieto di sosta. Vediamo tutte le strade interessate.

Gli interventi di scerbatura si svolgeranno nella fascia oraria dalle 20.00 alle 6.00, da mercoledì 23 a venerdì 25 giugno, in centro città e a Ganzirri.

In particolare, le vie interessate in centro città saranno:

via Ugo Bassi, lato monte, nel tratto compreso tra le vie S. Cecilia e Maddalena; S. Cecilia, lato nord, tra viale San Martino e via Ugo Bassi;

viale San Martino, lato mare, tra le vie S. Cecilia e Maddalena;

via Maddalena, lato sud, tra viale San Martino e via Ugo Bassi;

su entrambi i lati delle vie G. Bruno, tra le vie S. Cecilia e Maddalena;

via Nino Bixio, tra via Ugo Bassi e viale San Martino;

via Luciano Manara, tra via Ugo Bassi e viale San Martino;

via Camiciotti, tra via Ugo Bassi e viale San Martino;

A Ganzirri, invece, gli interventi interesseranno via Lago Grande S. P. 43, lato monte, da piazza Fanalino al numero civico 94.

In queste strade vigerà tra le 20.00 e le 6.00 il divieto di sosta, con rimozione coatta. Si provvederà ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti marciapiedi, indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni sul lato opposto e garantendo l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali, al fine di consentire il posizionamento dei mezzi d’opera necessari. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione garantita, in sicurezza, nella restante parte.

(4)