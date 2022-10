Nuovi interventi di scerbatura a Messina: divieti di sosta dal 13 al 21 ottobre

Torrente Trapani, viale Regina Elena, alcune strade di Zafferia, ma non solo: MessinaServizi Bene Comune ha programmato nuovi interventi di scerbatura in giro per Messina. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità delle zone interessate. In particolare saranno istituiti divieti di sosta con rimozione coatta. Vediamo dove e quando tra il 13 e il 21 ottobre.

Scerbatura a Messina: divieti di sosta dal 13 al 21 ottobre

Pubblichiamo di seguito il calendario di MessinaServizi Bene Comune con i prossimi interventi di scerbatura programmati a Messina tra giovedì 13 e venerdì 21 ottobre, e i conseguenti divieti di sosta:

giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, dalle ore 6 sino alle 16 , sarà vietata la sosta in tutta l’area di piazza Santa Maria La Nuova e su entrambi i lati di via Gesù e Maria in S. Leone;

, sarà vietata la sosta in tutta l’area di piazza Santa Maria La Nuova e su entrambi i lati di via Gesù e Maria in S. Leone; giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, dalle ore 6 alle ore 14 , vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato destro di via Cappellani (direzione di marcia mare-monte) nel tratto compreso tra le vie Olimpia e Preitano;

, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato destro di via Cappellani (direzione di marcia mare-monte) nel tratto compreso tra le vie Olimpia e Preitano; lunedì 17 e martedì 18 ottobre , dalle ore 6 alle ore 14 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato destro di via Cappellani (direzione di marcia monte-mare) nel tratto compreso tra le vie Olimpia e Preitano;

, – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato destro di via Cappellani (direzione di marcia monte-mare) nel tratto compreso tra le vie Olimpia e Preitano; sempre lunedì 17 e martedì 18 ottobre , dalle ore 6 alle ore 14 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Torrente Trapani nel tratto compreso tra il viale Regina Margherita ed il n. c. 98 (Residence Sirio); divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Leonardo Sciascia nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Olimpia;

, – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Torrente Trapani nel tratto compreso tra il viale Regina Margherita ed il n. c. 98 (Residence Sirio); divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Leonardo Sciascia nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Olimpia; sempre lunedì 17 e martedì 18 ottobre dalle ore 6 alle ore 16 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati delle strade perimetrali di piazza Vittoria;

– divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati delle strade perimetrali di piazza Vittoria; martedì 18 e mercoledì 19 ottobre dalle ore 6 alle ore 16 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati di via Boner nel tratto compreso tra largo Bozzi e via Gallo;

– divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati di via Boner nel tratto compreso tra largo Bozzi e via Gallo; mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre dalle ore 6 alle ore 14 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud di via Torrente Trapani nel tratto compreso tra il viale Regina Margherita ed il n. c. 98 (Residence Sirio); divieto di sosta sul lato sud di via Leonardo Sciascia nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Olimpia;

– divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud di via Torrente Trapani nel tratto compreso tra il viale Regina Margherita ed il n. c. 98 (Residence Sirio); divieto di sosta sul lato sud di via Leonardo Sciascia nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Olimpia; da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre dalle ore 6 alle ore 14 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati delle seguenti strade in località Zafferia: via Cianciafara; via delle Serre; via Casciaro; via del Pignaro; e via dell’Asparago; via Macchia; via delle Strelizie;

– divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati delle seguenti strade in località Zafferia: via Cianciafara; via delle Serre; via Casciaro; via del Pignaro; e via dell’Asparago; via Macchia; via delle Strelizie; giovedì 20 e venerdì 21 ottobre dalle ore 6 alle ore 14 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Palermo nel tratto compreso tra viale Regina Elena ed il n. c. 394.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

