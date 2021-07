Nuovi controlli autovelox a Messina: da San Saba a Galati, tutte le strade interessate

Da lunedì 26 a sabato 31 luglio proseguono i controlli della velocità con autovelox da parte della Polizia Municipale di Messina. I servizi interesseranno alcune delle vie più trafficate e in particolare le località più frequentate nei mesi estivi, da Torre Faro a San Saba, da Galati a Mili Marina.

I controlli sono stati disposti dal Comando del Corpo di Polizia Municipale nell’ottica della prevenzione degli incidenti stradali. Nel comunicare le strade interessate dai controlli, la Municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause, che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali, e l’osservanza delle regole che vietano la sosta, in particolare in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.

Controlli autovelox a Messina: le strade interessate

Il controllo con autovelox da lunedì 26 sino a sabato 31, sarà effettuato:

sulla Strada Statale 114 a Galati e Mili Marina;

sulla SS 113 a Spartà, Rodia, San Saba, Casabianca e Mortelle;

sui viali Boccetta e della Marina Russa;

sulla via Consolare Pompea;

sulla via Circuito Torre Faro.

