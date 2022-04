Nottata di scirocco a Messina: macchine, balconi e strade coperti di sabbia – FOTO

Nottata di scirocco e a Messina auto, balconi e strade si riempiono di sabbia. È sabbia rossa proveniente dal Sahara, portata nell’area dello Stretto dal forte vento. Immediate le reazioni sui social, tra chi posta foto e chi ironizza. In ogni caso, una “gita” all’autolavaggio nelle prossime ore non ce la toglie nessuno.

Le previsioni meteo lo avevano detto: raffiche di vento a 90km/h sul Sud Italia, un po’ di pioggia e mare agitato. E lo scirocco ha portato a Messina e Reggio la sabbia rossa del Sahara che stamattina abbiamo trovato tutti depositata sulle nostre auto, sui balconi e, per chi avesse avuto la sfortunata idea di fare il bucato, sugli abiti stesi ad asciugare (quelli che il vento non ha portato via).

Attualmente, il vento si è calmato e le previsioni di 3bMeteo fanno ben sperare: «A Messina – ci dice – oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2812m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente».

La “foto” bonus, sempre sul pezzo il Ruggito del Consiglio:

