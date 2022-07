Niente carrozze trainate da cavalli se fa troppo caldo: Basile firma l’ordinanza per Messina

Stop alle carrozze trainate dai cavalli quando fa troppo caldo: il sindaco di Messina, Federico Basile, firma l’ordinanza a tutela degli animali. Il provvedimento sarà in vigore fino al 30 settembre 2022 e sarà legato ai bollettini della Protezione Civile siciliana. In caso di ondate di calore, non potranno circolare.

Qualcuno se lo ricorderà, qualcun altro potrà andare a guardare negli archivi del sito del Comune di Messina: nel 2017 un cavallo, Oliver, è morto per strada in via Garibaldi stremato dallo sforzo di trasportare i turisti su una carrozza durante ore particolarmente calde. Quest’anno Palazzo Zanca ha deciso di disporre il «divieto di circolazione dei veicoli e/o vetture pubbliche a trazione animale, e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludico e sportive in presenza di ondate di calore di particolare intensità con livello di rischio n. 3 degli avvisi diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Anno 2022».

In particolare, nelle giornate in cui il bollettino della Protezione Civile segnala delle ondate di calore, le carrozze trainate da cavalli sarà consentito circolare (tra il 4 luglio e il 30 settembre 2022) solo a decorrere dalle ore 18.00 e solo a patto che le condizioni climatiche lo consentano e che la temperatura registrata sia sotto ai 33° C. Questo almeno finché dalla Regione non verrà predisposta una disciplina apposita che regolamenti la questione.

Il testo dell’ordinanza è disponibile a questo link.

