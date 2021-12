Niente acqua a Gesso a causa di un guasto alla rete: al lavoro i tecnici di AMAM

Lo comunica l’AMAM: a causa di un guasto alla rete che alimenta il serbatoio locale, Gesso attualmente è senz’acqua. L’erogazione idrica è stata infatti sospesa, mentre i tecnici dell’Azienda Meridionale Acque Messina si sono già messi al lavoro. Finché la situazione non sarà rientrata, l’approvvigionamento sarà garantito tramite un’autobotte collocata in piazza.

Il guasto alla rete è stato rilevato stamattina dal sistema di telecontrollo di AMAM. In particolare, si è rilevato l’arresto del flusso in ingresso, dalle sorgive all’impianto che serve il villaggio collinare. I tecnici dell’Azienda sono intervenuti sul posto, per la ricerca della possibile perdita, lungo l’intero percorso di adduzione. Nel frattempo, essendo impossibile la distribuzione attraverso la rete idrica, AMAM assicurerà l’approvvigionamento costante, con propria autobotte, nella piazza dell’abitato.

Sempre attivo il recapito per le segnalazioni urgenti 3483985297 oltre ai consueti recapiti cui gli utenti potranno rivolgersi in ogni momento.

