“Natale in Stazione” e “Vieni a Palazzo”: gli eventi a Messina tra storia, fantasia e cibo

Presentati questa mattina a Palazzo Zanca tre appuntamenti consolidati nel programma del Natale a Messina. Gli appuntamenti si svolgeranno sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 e sono promossi dall’Amministrazione comunale.

Natale a Messina: i palazzi storici aprono le porte ai messinesi

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: «si tratta di tre momenti diversi che vedranno protagonisti i nostri palazzi storici aprire le loro porte ai visitatori; la Stazione centrale farà da teatro a diversi momenti di aggregazione dedicati sia ai bambini con la novità Inside Out, che per le famiglie la possibilità di apprezzare quanto proposto da Cultura Food e Wine al Binario 1, il tutto arricchito dall’esposizione curata dall’Associazione Ferrovie Siciliane».

In più, ha aggiunto: «è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione riproporre momenti di partecipazione della cittadinanza per far vivere la Stazione centrale di Messina non solo come luogo di transito, grazie alla sinergia con RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FS».

Vieni a Palazzo, Natale in Stazione e Food e Wine

L’assessore Caruso ha proseguito: «siamo già giunti alla terza edizione i due eventi frutto di un lavoro di squadra con la nostra Azienda Messina Social City con la collaborazione di RFI e di tutti i partner che hanno dato il loro contributo attraverso iniziative che puntano a promuovere da una parte, la nostra cultura con ‘Vieni a Palazzo’ per offrire ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino i nostri palazzi storici. Questa edizione è arricchita da un momento particolare, poichè cade nella ricorrenza dei 100 anni di palazzo Zanca, cui sarà dedicata per l’occasione una mostra dal titolo ‘Palazzo Zanca 1924 -2024’. Relativamente al Natale alla Stazione, sarà una tre giorni di appuntamenti diversificati dall’animazione per bambini, alla possibilità di ammirare l’esposizione di modelli presentati dall’associazione Ferrovie Siciliane, mentre lunedì 16 sarà la volta di Food e Wine, un viaggio tra le emozioni del cibo».

Le emozioni di Inside Out e il Natale a Messina

La Presidente Asquini ha spiegato che le attività previste alla Stazione sono pensate per accompagnare bambini e famiglie in un percorso dedicato ai protagonisti di Inside Out – un viaggio tra le emozioni. Questo progetto è coerente con le iniziative aziendali e mira a trasformare la Stazione in un luogo di accoglienza e partecipazione per la comunità. Per quanto riguarda l’iniziativa Ville incantate, la Presidente ha assicurato che si sta lavorando per renderle presto disponibili in una versione a tema natalizio.

L’assessora Calafiore ha voluto sottolineare che, oltre alle iniziative rivolte ai più piccoli e alle famiglie, sono previste attività che coinvolgono anche anziani e persone in situazioni di fragilità, offrendo loro la possibilità di condividere e vivere l’atmosfera magica del Natale.

Nico Pandolfino ha poi illustrato nel dettaglio l’itinerario che comprende la visita ai tre Palazzi storici della città: Palazzo Zanca, il Palazzo della Camera di Commercio e Palazzo Mariani. Ha spiegato: «per il terzo anno consecutivo, FAI Messina guiderà i visitatori nei primi due palazzi, con il supporto dei ragazzi del servizio civile, mentre per Palazzo Mariani sarà coinvolta una delegazione di studenti universitari, con l’obiettivo comune di valorizzare la città e i suoi luoghi».

Il Natale a Messina è anche storia e connubio mare-terra

Il Presidente Ivo Blandina si è soffermato sulla visita al Palazzo della Camera di Commercio, dove i visitatori potranno ammirare il Salone della Borsa, recentemente restaurato e arredato. Blandina ha spiegato: «un’occasione per riappropriarsi di un pezzo importante della storia economica e produttiva della Città e della sua provincia».

In merito all’iniziativa Food e Wine, Fabrizio Scaramuzza di NonsoloCibus e Rosaria Fiorentino, Presidente dell’Associazione Cuochi Messina, hanno evidenziato che l’evento del 16 è il risultato di un lavoro di squadra tra i vari soggetti coinvolti, uniti dall’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti locali, anche attraverso momenti di degustazione.

Infine, il Presidente Copia, parlando dell’esposizione curata dalla sua associazione, ha dichiarato: «esporremo modelli di nave traghetto, con anche simulazione di treni che imbarcano sui traghetti per evidenziare il connubio mare-terra che si realizza a Messina, quale simbolo della città dello Stretto».

Il programma dei tre giorni

“VIENI A PALAZZO” – 14 dicembre – ore 19.00 – 22.00 Palazzo ZANCA. 1924 – 2024.

Ore 19.00 – Inaugurazione del Mostra del Centenario

Visite guidate: Stanza del Sindaco, Sala Giunta, Salone delle Bandiere, Sala Consiglio.

Palazzo della Camera di Commercio

Visite guidate: Salone della Borsa recentemente restaurato, Sala Giunta, Sala Consulta, Stanze del Presidente e del Segretario Generale e alle Opere d’Arte in esse contenute;

Gran Ballo Ottocentesco, a cura della Società di Danza messinese, diretta da Fabio Mollica (ore 20.00, 20.45, 21.30).

Palazzo MARIANI (Piazza Antonello)

Visita al Chiostro

Interventi Musicali a cura del Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli”

“CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1” – Inside Out. Un viaggio tra le emozioni – Stazione Centrale di Messina

Sabato 14 dicembre – ore 17.00 – 20.30

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi

Inaugurazione spazio dedicato alla Fantasia a cura della Messina Social City

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

Inaugurazione spazio espositivo a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane

Domenica 15 dicembre

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi.

ore 9.30 -13.00 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City;

ore 16.00 – 20.00 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City, ITS ALBATROS, NonsoloCibus e Associazione Cuochi;

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

ore 09.00 – 20.00 – Esposizione tematica a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane;

Lunedì 16 dicembre

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

ore 18.00 – 22.00 – AREA “Cultura, Food e Wine al Binario 1”, a cura di ITS ALBATROS, NonsoloCibus e Associazione Cuochi.

Partecipanti alla conferenza

I presenti alla conferenza dei tre eventi del fine settimana che caratterizzeranno il Natale a Messina:

il sindaco Federico Basile con gli assessori Alessandra Calafiore ed Enzo Caruso ,

con gli assessori ed , la presidente della Messina Social City Valeria Asquini,

Ivo Blandina presidente della Camera di Commercio di Messina,

presidente della Camera di Commercio di Messina, Nico Pandolfino capo delegazione FAI Messina,

capo delegazione FAI Messina, Roberto Copia presidente dell’Associazione Ferrovie Siciliane – AFS Messina,

presidente dell’Associazione Ferrovie Siciliane – AFS Messina, rappresentanti delle Associazioni, Cuochi Messina, Italiana Sommelier, NonsoloCibus, Fondazione Albatros,

i volontari della Protezione civile comunale e del Servizio civile nazionale, e una delegazione Scout Agesci e Masci.

(5)