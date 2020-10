Natale 2020 a Messina: online l’avviso del Comune per addobbare la città

Il Natale 2020 si avvicina e per quanto possiamo non avere certezze su come andrà a finire – causa emergenza sanitaria – il Comune di Messina pubblica un avviso di manifestazione di interesse per individuare sponsor, imprenditori, enti, privati e associazioni che possano contribuire ad abbellire Messina per il periodo natalizio.

Il modello di adesione deve essere inoltrato per PEC a protocollo@pec.comune.messina.it e per conoscenza a cult.valorizzazione@comune.messina.it entro il 30 ottobre per gli alberi di Natale ed entro il 30 novembre per gli altri servizi individuati nel bando.

Natale 2020 a Messina

Gli interessanti potranno contribuire alla realizzazione degli addobbi natalizi e istallare:

4 grandi alberi che abbiano il requisito minimo di diametro di 600 cm e altezza minima di cm. 1.000.

Gli alberi grandi saranno collocati a:

piazza Cairoli;

piazza Duomo;

Piazza Municipio;

piazza Castronovo.

Gli alberi più piccoli o con luminarie verranno, invece, posizionati:

Ingresso Palacultura;

piazza Casa Pia;

piazza Muricello;

Villa Mazzini.

Come partecipare al bando

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

domanda di adesione;

elaborato che descriva l’aspetto strutturale, le specifiche dei materiali utilizzati e attesti la stabilità, la sicurezza e la resistenza agli agenti atmosferici dell’opera, a firma di tecnico abilitato;

indicazioni di ditte o tecnici abilitati che presteranno assistenza durante il montaggio dell’opera e che certificherà la regolare esecuzione e la staticità della struttura;

impegno a stipulare, in caso di aggiudicazione, polizza assicurativa R.C.;

impegno a realizzare ed installare l’opera entro il 07.12.2020 con rimozione entro il 08.01.2021.

Il modello di adesione qui

L’avviso completo qui

