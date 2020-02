Musumeci fa storcere il naso a Cateno De Luca. «Chiunque è benvenuto a Messina»

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, invita le persone che provengono dalle zone colpite dall’epidemia del Coronavirus a rimandare i viaggi in Sicilia. «I turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in Sicilia. Il mio è un appello alla prudenza, nell’interesse di tutti. La Sicilia è e resta, finora, una regione sicura, dove trascorrere la vacanza in un clima assai propizio».

Un invito che ha fatto storcere il naso al sindaco di Messina. Cateno De Luca, infatti, ha dichiarato in una nota ufficiale: «Vogliamo distinguerci dal travisamento di affermazioni che non appartengono alla città ed alla provincia di Messina. È stucchevole alzare barricate nei confronti degli abitanti del Nord. Così non si fa altro che alimentare la confusione a discapito del nostro precario sistema produttivo e turistico. La chiusura a coloro i quali dal Nord scendono in Sicilia – conclude il Primo cittadino – è un messaggio che sia dal punto di vista economico che soprattutto dal punto di vista culturale, non rispecchia la nostra natura vocata all’accoglienza».

