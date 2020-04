Musica. Il cantautore messinese Jacopo Genovese al Road to the Main Stage 2020

22 Condivisioni Facebook Twitter

Tra balconi, dirette e live session online la musica non si ferma. E non si fermano neanche i contest musicali italiani ed internazionali. In questo scenario Jacopo Genovese, 26enne cantautore messinese, è stato selezionato, col brano Miserere, tra i dieci artisti emergenti italiani per partecipare al Road to the Main Stage by Firestone 2020, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

La giuria, composta dalla conduttrice radiofonica Manola Moslehi, dal presidente di Live Nation Roberto de Luca e da Firestone, ha selezionato – tra tutti i partecipanti – dieci talent, uno dei quali avrà l’opportunità di diventare il Firestone Talent.

Tra loro c’è anche Jacopo che ha approfittato di questo periodo di quarantena per scrivere qualcosa di nuovo e mettere in note nuove emozioni, continuando a ritagliarsi uno spazio sempre più definito nel panorama dei giovani artisti emergenti.

Questa nuova sfida potrebbe regalare a Jacopo Genovese la possibilità di esibirsi sul palco del Radio Italia Live, il concerto di Piazza Duomo, a Milano, dove si esibiranno i due finalisti del concorso. C’è tempo fino al 17 maggio per aiutare Jacopo. Per farlo basterà votare attraverso la pagina ufficiale di Road to the main Stage, dove è possibile ascoltare Miserere.

Con un paio di click e la compilazione di un form assolutamente riservato (ma necessario per entrare fra coloro i quali potranno vincere un biglietto per il Concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano) è possibile lasciare il proprio voto al giovane artista messinese.

(42)