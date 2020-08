Musica al “Teatro Scoperto” del Vittorio Emanuele: gli eventi del 5 e 6 agosto

Due appuntamenti da non perdere al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per la rassegna estiva “#ripartodalTeatro…Spettacoli d’Estate!” che mercoledì 5 e giovedì 6 agosto ha in programma un concerto del Trio Atipico, con la “cantora” argentina Elisa Lorena, e quello della pianista di fama internazionale Gloria Campaner.

Gli spettacoli si svolgeranno al “Teatro Scoperto” del “Vittorio Emanuele”, sono stati curati dall’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” e si svolgeranno a partire dalle 21.30. La serata di mercoledì sarà dedicata al tango, mentre giovedì ha in serbo per i messinesi (e non solo) un viaggio musicale «che inizia coi colori del crepuscolo per raggiungere senza interrompersi mai la tersa luce dell’alba e l’inizio di un nuovo giorno».

In particolare, mercoledì 5 agosto il Trio Atipico, composto da Alessandro Blanco alla chitarra, Giovanni Alibrandi al violino e Antonio Cicero al fagotto, proporrà “Tango Mood”. La serata sarà infatti dedicata al Tango di Piazzolla, alla tradizione musicale milonguera e al genere tango cancion arricchito da nuovi brani interpretati da Elisa Lorena.

Giovedì 6 agosto, invece, sarà il turno della pianista di fama internazionale Gloria Campaner. «Scenario sonoro di “Moon Light”, il programma dedicato alla “sera” che verrà presentato sul palco del “Teatro scoperto dalla grande pianista veneziana” – si legge nella presentazione dell’evento –, sono atmosfere rarefatte, armonie liquide, riflessi d’acqua e chiari di luna, con musiche di Respighi, Beethoven, Berio, Chopin e Debussy».

