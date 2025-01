Museo Regionale Accascina di Messina: biglietto agevolato fino al 26 gennaio

La Direzione del Museo Regionale Accascina di Messina ha disposto una proroga dell’accesso agevolato alla Mostra “1908 CittàMuseoCittà”. Questa decisione è stata presa per il considerevole numero di accessi registrati da parte dei residenti. Inoltre, in molti non hanno potuto usufruire del vantaggio disposto per il periodo estivo.

Il biglietto di ingresso sarà al costo agevolato di €2,00 per i residenti, per i non residenti sarà di €5,00.

La Mostra permanente “1908CittàMuseoCittà” è molto più di una mostra: è un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della Messina che non esiste più, distrutta dopo il terremoto del 1908. I visitatori possono camminare tra i reperti architettonici recuperati dalle macerie e prendere visioni di documenti storici e filmati d’epoca.

Il costo agevolato del biglietto al Museo Regionale Accascina è un’occasione per intraprendere un viaggio nella Messina che non c’è più che si conclude all’interno di una sala immersiva. Lì, i visitatori potranno vivere la tragica notte del 28 dicembre 1908.

