Multa a Caronte & Tourist per i prezzi dei traghetti, il M5S: «Tariffe calmierate e più concorreza»

Doccia gelata su Caronte & Tourist, multata dall’AGCM per 3,7 milioni di euro con l’accusa di applicare tariffe troppo elevate per i biglietti dei traghetti sullo Stretto di Messina. A commentare la vicenda, il Movimento 5 Stelle: «Ora servono tariffe calmierate per i residenti e una maggiore concorrenza».

I fatti sono noti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Caronte & Tourist con l’accusa di applicare prezzi dei biglietti troppo elevati e di aver «sfruttato il suo potere di mercato per applicare prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori». La Società di navigazione ha replicato annunciando che tutelerà le proprie ragioni in sede giurisdizionale. A commentare i fatti sono i parlamentari messinesi del M5S Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, Antonella Papiro e i deputati dell’Ars Valentina Zafarana e Antonio De Luca.

«La sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla società Caronte & Tourist S.p.A. – scrivono in una nota – riaccende i fari su una situazione critica che si è venuta a creare rispetto all’attraversamento dello Stretto di Messina. Qualche mese fa alla Camera abbiamo presentato un ordine del giorno chiedendo al Governo di valutare l’applicazione di tariffe calmierate per i residenti nell’area dello Stretto. Un impegno che, alla luce della sanzione dell’Autorità, diventa urgente a tutela delle migliaia di persone che, ogni giorno, devono ricorrere ai traghetti per muoversi».

«Naturalmente – proseguono – è necessario anche avviare una riflessione sulla posizione di monopolio che, de facto, la Caronte & Tourist ha nell’area. Allo stato, infatti, la società è l’unica a garantire il traghettamento di persone con auto dal centro della città di Messina. Questa posizione le ha consentito di applicare prezzi eccessivamente e ingiustificatamente gravosi in danno degli utenti. È d’obbligo, a seguito di questa sanzione, pianificare, a stretto giro, interventi normativi che tutelino i residenti e i turisti, promuovendo soluzioni atte a favorire un regime di maggiore concorrenza».

