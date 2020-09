MSC Crociere sta per salpare, da ottobre MSC Magnifica anche a Messina

È stato un anno complicato per tutti e anche per le crociere. MSC Crociere torna in mare con nuovi itinerari e approderà anche a Messina. Dal 19 ottobre da Genova la seconda nave della compagnia. Estese le crociere di MSC Grandiosa fino alla fine dell’anno. Tutte le novità:

MSC Magnifica propone itinerari di dieci notti attraverso il Mediterraneo occidentale e

orientale, offrendo agli ospiti un maggior numero di destinazioni da visitare su una delle

navi più apprezzate di MSC Crociere;

orientale, offrendo agli ospiti un maggior numero di destinazioni da visitare su una delle navi più apprezzate di MSC Crociere; I nuovi porti d’imbarco offrono anche una maggiore accessibilità per tutti gli ospiti;

La nave applica il nuovo protocollo MSC per la salute e la sicurezza sia a bordo che a terra durante le escursioni protette, organizzate esclusivamente dalla Compagnia.

Tutti a bordo – i nuovi itinerari di MSC Crociere

MSC Crociere ha annunciato oggi che MSC Magnifica, la seconda nave della Compagnia a ripartire, proporrà un itinerario ancora più lungo e ricco in partenza da Genova il prossimo 19 ottobre. Successivamente la nave effettuerà altre 6 crociere, tra cui quella natalizia di 8 notti con partenza il 18 dicembre.

La Compagnia ha anche esteso i viaggi a bordo di MSC Grandiosa fino alla fine dell’anno, includendo anche la crociera di Natale in partenza da Genova il 20 dicembre.

Attualmente MSC Grandiosa offre crociere settimanali con imbarco nei porti italiani di Genova, Civitavecchia, Napoli o Palermo, oltre a fare uno scalo a Malta. L’itinerario di MSC Magnifica comprenderà sia il Mediterraneo occidentale che quello orientale e vedrà MSC Magnifica partire da Genova con scali a Livorno (con escursioni anche a Firenze e Pisa), Messina, La Valletta (Malta), Pireo (Grecia) e Katakolon (Grecia) e Civitavecchia, prima di tornare a Genova.

L’itinerario di dieci notti è rivolto agli ospiti che preferiscono viaggi più lunghi con più destinazioni da visitare – il nuovo protocollo di salute e sicurezza introdotto il mese scorso permette di scendere solo con escursioni protette organizzate dalla Compagnia – e allo stesso tempo anche più tempo da trascorrere in navigazione.

Sarà possibile iniziare e terminare la crociera anche nei porti di Civitavecchia e Messina, rafforzando il concetto di “crociera di prossimità” che consente agli ospiti una maggiore accessibilità a porti di imbarco e sbarco.

A bordo in sicurezza

MSC Crociere ha ripreso la navigazione il 16 agosto, dopo l’approvazione da parte delle autorità nazionali e locali in Italia, Grecia e Malta del nuovo protocollo operativo di salute e sicurezza della Compagnia, che ha l’obiettivo di tutelare gli ospiti, l’equipaggio e le comunità locali visitate durante gli scali.

Il nuovo protocollo di MSC Crociere, che sarà messo in atto anche a bordo di MSC Magnifica, prevede:

screening universale di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio prima dell’imbarco,

misure igienico-sanitarie e di pulizia rafforzate in tutta la nave,

il distanziamento sociale a bordo,

l’uso di maschere nelle aree pubbliche

l’uso della tecnologia per facilitare la tracciabilità dei contatti a bordo

I rigorosi e precisi standard del protocollo per la salute e la sicurezza vengono applicati in modo analogo anche per tutte le escursioni a terra, dove gli ospiti resteranno all’interno della cosiddetta “social bubble”, proteggendo sia loro stessi che le comunità locali che li ospitano durante le visite a terra.

(9)