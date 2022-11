MOOVEIT, arriva il delivery targato Messina per ristoranti e negozi di vicinato: tutte le info

A Messina sta per arrivare un nuovo servizio di food delivery (ma non solo): si chiama MOOVEIT ed è nato dalla volontà di un gruppo di imprenditori messinesi di investire sul proprio territorio. L’obiettivo è quello di creare una rete che coinvolga non solo i ristoratori della città dello Stretto, ma anche i negozi di vicinato. Ce ne parla l’imprenditore Roberto Ruggeri, messinese, ma milanese d’adozione: «Siamo consapevoli – spiega – anche della responsabilità sociale che fare impresa richiede e intendiamo mettere la nostra esperienza al servizio di un progetto che si propone di fare la differenza nel settore del delivery».

MOOVEIT parte dall’esperienza di MOOVEAT, il primo servizio di food delivery locale, a cui ancora oggi tanti utenti sono rimasti legati. Partendo dall’acquisizione di quella di base utenti, il nuovo servizio si propone come enabler digitale per i negozi di vicinato e alternativa ai grandi colossi del food delivery per i ristoranti che offrono già questo servizio. Il progetto si basa su un’innovativa piattaforma software per la gestione e l’elaborazione delle ordinazioni.

Se fino ad oggi, le protagoniste del delivery sono sono state le multinazionali, MOOVEIT punta al “glocale”: «L’obiettivo – spiega Roberto Ruggeri –, è diventare un punto di riferimento della comunità, per i valori che ci contraddistinguono, vogliamo mettere in relazione i cittadini con tutte le realtà locali per le quali la vendita online con consegna a domicilio rappresenta una possibilità di accrescere il bacino di utenza e quindi il fatturato, innescando un circolo virtuoso di produzione e lavoro. Il nostro servizio rappresenta per i partner una revenue stream aggiuntiva che consente loro di rimanere competitivi in un contesto socioeconomico sempre più digitalizzato, annullando le distanze e intercettando la domanda potenziale di soggetti che per diversi motivi preferiscono operare l’acquisto online con consegna a domicilio».

MOOVEIT sarà disponibile a partire da lunedì 21 novembre 2022 sulla propria piattaforma web e come APP sia per iOS che Android.

