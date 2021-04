Monitoraggi gallerie: oggi chiusura degli svincoli di San Filippo e Gazzi. Gli orari

Continuano gli interventi di monitoraggio sulle autostrade di competenza del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) che prevedono la chiusura di alcune gallerie della A18 Messina-Catania.

Da oggi – mercoledì 7 aprile – e fino all’1 dell’8 aprile, saranno chiuse al traffico veicolare le gallerie autostradali di San Giovanni e Perara e gli svincoli – in ingresso – di San Filippo e di Messina Gazzi per chi si muove in direzione Palermo.

La chiusura è necessaria per consentire indagini georadar e approfonditi monitoraggi strutturali all’interno delle gallerie autostradali.

Autostrada A18 Messina-Catania: le chiusure di gallerie e svincoli del 7 e dell’8 aprile

Il monitoraggio da parte del CAS inizia oggi sulle gallerie San Giovanni e Perara, sulla A18 Messina-Catania. Gli interventi verranno eseguiti nella fascia oraria che va:

dalle ore 23:00 del 7 alle ore 01:00 dell’8 aprile.

Chi attraversa la tangenziale in direzione Palermo dovrà osservare l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Filippo con rientro a quello di Messina Centro; conseguentemente, per lo stesso motivo, lo svincolo di San Filippo e quello di Messina Gazzi rimarranno chiusi in ingresso, ma solo limitatamente per chi si muove in direzione Palermo.

Gli interventi sulle autostrade siciliane proseguiranno fino al 9 aprile, a questo link tutte le gallerie chiuse nei prossimi giorni.

