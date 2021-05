MoltoPiùDiZan, a Messina la piazza contro l’odio e le discriminazioni – FOTO e VIDEO

Le associazioni Lgbtq+ di Messina sono scese in piazza Municipio, ieri, per manifestare per l’approvazione del DDL Zan e lanciare un messaggio forte contro l’omolesbobitransfobia. Presenti soprattutto giovani e giovanissimi, che hanno voluto far sentire la propria voce: «Vogliamo una società equa, libera, dove si è liberi di essere e di amare, dove si può passeggiare con il proprio ragazzo o la propria ragazza senza essere aggrediti».

Ieri, lunedì 17 maggio 2021, è stata la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. In Italia, però, questa ricorrenza – nata nel 1990 in occasione della rimozione da parte dell’OMS dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali –, è stata anche l’occasione per chiedere a gran voce l’approvazione del DDL Zan, contenente “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Anche Messina ha aderito all’iniziativa, con una manifestazione svoltasi ieri tra le 17.00 e le 19.00 a piazza Unione Europea.

Vi mostriamo, in un breve video, alcuni momenti della manifestazione #MoltoPiùCheZan – un’educazione alla diversità, una società più equa, lo stop a discriminazioni e violenze, e le dichiarazioni del presidente di Arcigay Messina “Makwan”, Rosario Duca, e dei consiglieri comunali Gaetano Gennaro, capogruppo del PD, e Cristina Cannistrà, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

«Dire sì a una legge che tuteli ogni persona Lgbtq+ da quelle che sono le aggressioni di qualsiasi tipo, comprese quelle sotto forma di cyber bullismo – ha affermato il presidente di Arcigay Makwan Messina, Rosario Duca. Un dato che ci rattrista è quello che riguarda le aggressioni: in un anno, dal 22 maggio 2020 all’11 maggio 2021 in Italia, Messina compresa, sono state aggredite 120 persone. Noi diciamo basta. Ora ci vuole una legge e ci vuole una buona legge. Il DDL Zan è un inizio. Chiediamo l’approvazione per poi poterla migliorare».

#MoltoPiùCheZan, le foto della manifestazione Lgbtq+ a Messina

