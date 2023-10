Mobilitazione “No Ponte” il 27 ottobre a Messina: il programma tra la Galleria e Santa Maria Alemanna

Il popolo “No Ponte” si riunisce nuovamente a Messina venerdì 27 ottobre per una giornata di mobilitazione e approfondimento contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Gli eventi si svilupperanno tra la galleria Vittorio Emanuele e la chiesa di Santa Maria Alemanna. I dettagli.

In attesa e in preparazione al corteo in programma per il 2 dicembre 2023 contro l’opera di collegamento tra Sicilia e Calabria, gli attivisti No Ponte hanno organizzato un nuovo evento per la giornata di domani: «Una Giornata di mobilitazione noponte – spiegano in una nota –, da Milano a Palermo, da Bologna a Messina, da Roma a Villa San Giovanni, per un totale di una ventina di comuni, ma l’elenco è in continuo aggiornamento, si terrà venerdì 27 ottobre in preparazione del corteo noponte del 2 dicembre a Messina».

Mobilitazione “No Ponte” a Messina: il programma del 27 ottobre 2023

Tra le 13.00 e le 17.30 di domani, venerdì 27 ottobre, tra la galleria Vittorio Emanuele e dintorni, sono previsti momenti di incontro con i cittadini, un info point “no ponte” e proiezione di slide sul progetto. In particolare, alle ore 17.00, sarà presentato alla galleria Vittorio Emanuele il manifesto ufficiale del corteo No Ponte del 2 dicembre 2023, realizzato con una grafica regalata al movimento dal fumettista e illustratore messinese Lelio Bonaccorso.

Alle ore 18.00, invece, si terra alla chiesa di Santa Maria Alemanna il convegno “L’Area dello Stretto: conoscere, salvaguardare, valorizzare”, organizzato dal comitato “Invece del ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto” In contemporanea con gli eventi di Messina, spiegano gli organizzatori, si terranno convegni, volantinaggi, contest fotografici in vari comuni d’Italia.

Il convegno del Comitato “Invece del Ponte”

Il convegno “L’Area dello Stretto: conoscere, salvaguardare, valorizzare”, organizzato dal Comitato “Invece del Ponte” alle 18.00 alla chiesa di Santa Maria Alemanna, vedrà gli interventi di:

Alberto Ziparo – professore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Università di Firenze,

professore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Università di Firenze, Andrea Cirà – professore di Economia Applicata, Università di Messina,

– professore di Economia Applicata, Università di Messina, Massimo Di Gangi – docente di Tecnica ed Economia dei Trasporti e Gestione delle merci e logistica del trasporto aereo, Università di Messina,

– docente di Tecnica ed Economia dei Trasporti e Gestione delle merci e logistica del trasporto aereo, Università di Messina, Anna Giordano – WWF, Goldman Environmental Prize 1998 e “Ambientalista dell’anno” 2021

