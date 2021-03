“M’Illumino di Meno”: la Scuola Savio di Messina ospite di Caterpillar su Radio 2

Oggi, 26 marzo, è la giornata di “M’Illumino di Meno”. Arrivata alla 17esima edizione, M’Illumino di Meno è la campagna simbolica a favore del risparmio energetico, organizzata dal programma radiofonico Caterpillar in onda su Rai Radio 2. Quest’anno, tra gli ospiti anche gli alunni della classe 3ª primaria della Scuola Savio di Messina. Nella puntata di ieri i bambini, accompagnati dalla Maestra Giulia Cacciola, hanno presentato il loro spot audio che è stato mandato in onda ed ha ricevuto i complimenti degli speaker.

I conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti, inoltre, hanno intervistato la Responsabile Progetti della Savio, la professoressa Annagiulia Pellizzotto, che ha raccontato le varie opportunità di cui usufruiscono ogni giorno i bimbi della Scuola. Grazie infatti agli ampi spazi all’aperto di cui gode l’istituto, gli alunni possono frequentare le lezioni in cortile e mangiare sano nella mensa Km 0, vero motivo d’orgoglio per la Scuola.

Il tema di M’Illumino di Meno 2021 è il “Salto di Specie“, un messaggio di speranza per l’umanità che deve adesso superare questo periodo di pandemia. È compito della specie umana, infatti, rendersi protagonista di un’evoluzione nel modo che ha di abitare il pianeta. Tutti sono chiamati a diventare più Green, più responsabili, più sostenibili, più efficienti e più in armonia con il pianeta.

M’Illumino di Meno 2021 prende come esempio i salti di specie singoli e collettivi e li porta verso la transizione ecologica. Quelli già fatti, quelli in atto, quelli in programma. Grandi e piccoli balzi in avanti: salti di specie.

La puntata di Caterpillar con gli alunni della Scuola Savio di Messina si può riascoltare accedendo al portale di raiplayradio.it (a partire dal minuto 1:13:58).

