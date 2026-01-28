Mezza Maratona di Messina: appuntamento al 22 febbraio dopo lo stop causa maltempo

L’attesa Mezza Maratona di Messina, la “Messina Half Marathon”, si correrà domenica 22 febbraio. La maratona era stata annullata lo scorso 11 gennaio dopo l’ordinanza del Comune di Messina per avverse condizioni meteo.

La manifestazione podistica, organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina del patron Antonello Aliberti, sotto l’egida della FIDAL, oltre alla Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, di 21,097 km, comprende nel suo programma anche la “Shakespeare Run” di 10,548 km e la “Shakespeare Run – Young”, riservata alle categorie (M/F) giovanili Esordienti, Ragazzi, Cadetti, ed il Fitwalking.

Mezza Maratona di Messina: si riaprono le iscrizioni

Le iscrizioni per partecipare alla Mezza Maratona di Messina sono di nuovo aperte, senza nessuna maggiorazione applicata rispetto alla quota prevista, pagando € 22,00 fino al 18 febbraio.

Per la “Shakespeare Run”, fino al 18 febbraio, il costo sarà di € 12,00. Per le categorie da Junior a salire; di € 10,00 solo per la categoria Allievi (5,274 km). Per chi risultava già iscritto (in 350, complessivamente, tra le varie gare) all’appuntamento dell’11 gennaio la stessa è confermata per il 22 febbraio.

La consegna dei pettorali e del pacco gara avverrà nell’atrio di Palazzo Zanca sabato 21 febbraio dalle ore 16 alle 19 e domenica 22, nel giorno della manifestazione, dalle ore 7.

Il raduno di giuria e concorrenti è previsto dalle 8, con partenza unica fissata alle ore 9.15 nei pressi di Piazza Unione Europea. Il percorso, chiuso al traffico veicolare, parzialmente modificato rispetto alle passate edizioni, interesserà il centro cittadino. In particolare saranno interessati il Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio a Piazza Duomo.

Il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati nella “Shakespeare Run” e quattro da quelli della Mezza Maratona. Al termine, verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo, i primi tre atleti classificati (uomini e donne) delle categorie FIDAL.

Per tutte le info è possibile visitare il sito www.messinamarathon.com

