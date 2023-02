Che tempo fa a Messina? “Fa Nìkola” e porta temperature gelide

Che tempo fa a Messina? Domanda retorica. Per capire il meteo a Messina basta mettere il naso fuori per qualche istante e “sentire” che fa freddo. Così come nel resto del Paese, infatti, anche sullo Stretto è arrivato Nìkola: nocciolo di aria gelida proveniente dalla Russia, che causerà un tracollo delle temperature in tutta Italia. Secondo i siti specializzati, Nìkola insieme a temperature freddissime porterà con sé: piogge, nubifragi e neve fino a quote basse, il tutto condito con un po’ di vento nordorientale almeno fino a venerdì 10 febbraio.

«La giornata di giovedì 9 – scrive Stefano Rossi meteorologo di Meteo.it – sarà probabilmente quella più fredda e più burrascosa della settimana, con forti precipitazioni anche a carattere di nubifragio sull’area orientale della Sardegna e della Sicilia». A Messina le temperature oscilleranno tra i 5° C di notte e i 9° C durante la giornata, venti moderati da nord nord-ovest, umidità al 71%.

