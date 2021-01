MessinaServizi: assunti 16 nuovi operatori. Saranno operativi da oggi

Nuove assunzioni alla MessinaServizi Bene Comune. Da oggi, infatti, sulle strade della città saranno operativi 16 nuovi addetti allo spazzamento, freschi di firma del contratto.

«Altre sedici persone saranno in servizio da oggi con la Messinaservizi per il servizio di spazzamento a Messina» ha comunicato il presidente di MessinaServizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che sottolinea: «Questi nuovi operatori hanno firmato il contratto e saranno da subito operativi in città, sono stati assunti con la procedura di selezione già avviata mesi fa».

«L’incremento dell’organico – prosegue Lombardo – servirà a garantire migliori servizi, consapevoli che ancora bisogna fare tanto, ma siamo sulla buona strada e insieme alla collaborazione dei cittadini si possono raggiungere risultati positivi e restituire maggiore decoro alla città».

(10)