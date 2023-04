Messina, volontari in azione in spiaggia a Mortelle: tra i rifiuti anche gli omini del Calcio Balilla

Bottiglie di vetro, vecchi materassi, gomme di automobili, tubi, plastica, un’asta su ancora attaccati gli omini del Calcio Balilla e tantissimo altro: i volontari di MessinAttiva di rimboccano le maniche, ancora una volta, per rendere più pulita, e più bella, Messina. Luogo della raccolta rifiuti è stata la spiaggia di Mortelle.

Terzo rinvio a causa delle condizioni meteo avverse, ma alla fine, nonostante la pioggia, i volontari di MessinAttiva ce l’hanno fatta. Nel pomeriggio di ieri, 16 aprile, si sono visti a Mortelle, sulla riviera Nord di Messina, per ripulire la spiaggia dai rifiuti. E di rifiuti ne hanno trovati tanti, come mostrano le foto, tra cui persino un pezzo di uno dei giochi “da lido” più amati da bambini, bambine e adolescenti: l’asta con gli omini del Calcio Balilla.

«Con tutt’altro intento – commentano con amara ironia i volontari di MessinAttiva –, a Sanremo nel 2016 Nino Frassica ha portato la canzone “A mare si gioca”, per ricordare l’annoso problema delle morti in mare. Ma forse a Messina l’abbiamo presa troppo alla lettera. Sulle nostre spiagge si gioca… nello sporco e i rifiuti la fanno da padrone. Spesso si trovano anche oggetti pericolosi, come siringhe, lastre di amianto ed ami da pesca».

«Il nostro litorale – aggiungono –, in valore assoluto, ha già tutto quello che servirebbe per essere definito”bellissimo, meno che il trattamento che ricevono dai bagnanti. L’attuale Amministrazione punta alla Bandiera Blu per il nostro territorio, ma forse sarebbe più utile ed efficace puntare il dito verso chi inquina e deturpa il nostro litorale. Teniamolo a mente: Messina non fa rima con latrina».

Di seguito, le foto della raccolta rifiuti di domenica 16 aprile 2023 a Messina:

