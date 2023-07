Messina, visite oculistiche gratuite venerdì 14 e 28 luglio: come prenotare

Visite oculistiche e ortottiche gratuite a Messina venerdì 14 e 28 luglio 2023 in occasione della campagna “La prevenzione non va in vacanza” presso l’ambulatorio oculistico di via Santa Cecilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Parte ufficialmente a Messina la campagna promossa dall’IAPB Italia Onlus (Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e organizzata nella città dello Stretto dalla sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) per l’estate 2023. A sostenere l’iniziativa anche le istituzioni cittadine, dal sindaco Federico Basile al Rettore Salvatore Cuzzocrea, e che invitano tutti ad avere una maggiore attenzione alla tutela della vista, specialmente in questo periodo di forte caldo estivo.

Visite oculistiche e ortottiche gratuite a Messina: come prenotare

Nel lanciare la campagna “La prevenzione non va in vacanza” per l’estate 2023 a Messina, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ricorda alcuni piccoli accorgimenti da tenere per proteggere gli occhi:

Idratarsi adeguatamente;

Usare lenti appropriate;

Proteggersi dall’acqua salata o dalla sabbia e dal vento,

Oltre a dare questi piccoli consigli, l’UICI di Messina aprirà il proprio ambulatorio di via Santa Cecilia alla cittadinanza che, su prenotazione, potrà sottoporsi a visite oculistiche e ortottiche gratis nelle giornate di venerdì 14 e venerdì 28 luglio 2023. Le visite ortottiche, si ricorda, sono indirizzate a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni. È necessario prenotare chiamando il numero di telefono 0902938637.

