A Messina visite oculistiche gratuite per la Giornata mondiale della vista: come prenotare

Nuove iniziative per la Giornata mondiale della vista tra il 9 e il 12 ottobre 2023: a Messina sono in programma, tra le altre cose visite oculistiche gratuite, su prenotazione, presso la sede dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI). Tutte le informazioni utili.

Torna, come ogni anno, la Giornata mondiale della vista, iniziativa promossa dall’OMS e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB), cui aderisce anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Previste diverse iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione.

«I dati offerti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – ricorda l’UICI –, ci dicono che nel mondo oltre un miliardo di persone ha problemi di vista; molte delle cause di questo problema potrebbero essere opportunamente curate se si effettuassero efficace campagna di prevenzione. Giovani, adulti, anziani chiunque può essere affetto da disabilità visiva che, cambia totalmente la vita in quanto influisce sulle normali attività quotidiane. Coloro che sono affetti da patologie visive debbono necessariamente reimpostare la loro vita adattandola alla nuova condizione. Questo è possibile nei paesi economicamente e tecnologicamente avanzati non certo in quegli Stati, africani per esempio, dove mancano medicine e normali condizioni igienico sanitari».

Visite oculistiche gratuite a Messina: le iniziative per la Giornata mondiale della vista

In occasione della Giornata mondiale della vista 2023, da lunedì 9 a giovedì 12 ottobre in diverse piazze e davanti a centri commerciali e farmacie saranno presenti i volontari del servizio civile che si occuperanno di distribuire i volantini informativi realizzati dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.

A Messina, in particolare, l’’equipe oculista dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Messina incontrerà i cittadini presso la propria sede di via Santa Cecilia per illustrare i rischi che si corrono se non si effettuano periodicamente visite oculistiche. Giovedì 12 ottobre, invece, sarà possibile sottoporsi a visite oculistiche gratuite. Per prenotare occorre chiamare il numero di telefono 090 293 8637.

