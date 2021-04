Messina, visite gratis all’Istituto Cristo Re: quali esami è possibile fare e quando

Un’altra giornata dedicata alla prevenzione a Messina: mercoledì 21 aprile sarà possibile sottoporsi a visite gratuite, mammografie ed ecografie, presso l’Istituto Cristo Re. L’iniziativa rientra nell’ambito de “La Carovana della prevenzione” e nasce con l’obiettivo di sostenere la lotta ai tumori del seno e promuovere più in generale l’attenzione alla salute femminile ed è indirizzata alle donne in situazioni di fragilità e non incluse nella fascia di screening della Regione Siciliana.

A pochi giorni dalla Giornata della salute della donna, a Messina si terranno due iniziative indirizzate alla prevenzione, la prima all’Ospedale Papardo, la seconda all’Istituto Cristo Re. Della prima abbiamo già parlato qui, la seconda si svolgerà mercoledì 21 aprile ed è organizzata dalla Caritas diocesana di Messina Lipari S.Lucia del Mela, dai padri rogazionisti dell’Istituto Cristo Re e dall’associazione “Per te donna ODV”, i quali hanno aderito al progetto della Komen Italia dal titolo “Realizzazione di interventi di tutela della salute femminile – Carovana della Prevenzione”.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’importanza della prevenzione. Per questo motivo, mercoledì 21 aprile, dalle 9.00 alle 16.30 verranno effettuate mammografie ed ecografie gratuite presso l’Istituto Cristo Re. L’evento è indirizzato a tutte le donne in situazioni di fragilità e non incluse nella fascia di screening della Regione.

Il progetto è stato accolto e approvato dalla “Fondazione Terzo Pilastro Internazionale”, il cui obiettivo è l’organizzazione di tappe di prevenzione senologica di Carovana della Prevenzione.

