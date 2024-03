Messina. Vigneti Verzera entra nel circuito d’élite “Vino & Design”

Chi semina, raccoglie. Possiamo riassumere così il lavoro svolto finora dall’azienda Vigneti Verzera, che con grande impegno e sacrificio, ha investito nel territorio messinese con l’obiettivo di perseguire la propria filosofia produttiva ed elevarla ad una clientela esigente.

È avvenuto così l’incontro tra l’azienda Vigneti Verzera e “Vino & Design”, distribuzione di vini pregiati, provenienti da produzioni di eccellenze nazionali ed internazionali, che puntano alla qualità e alla tradizione; un vero e proprio punto di riferimento per il settore HO.Re.Ca., le migliori enoteche e i ristoranti stellati del Bel Paese, che ha alla base del proprio successo ha una storia dalle radici profonde, fatta di dedizione, passione e lungimiranza. Con gli stessi intenti hanno siglato così l’inizio del nuovo rapporto commerciale a Bologna nella fantastica cornice di Fico Eataly World, dove l’azienda peloritana ha partecipato alla fiera organizzata proprio da Vino & Design, celebrando l’entrata nel Catalogo 2024. Un’occasione per conoscere e far degustare ad agenti e clienti di tutta la penisola i tesori enologici dell’azienda peloritana, che si è dimostrata pronta a stupire e conquistare i palati più esigenti.

L’amministratore Stelio Verzera dichiara “di essere molto felice dei risultati ottenuti fin qui, in termini di visibilità e consensi, ma – prosegue affermando che – questa collaborazione con una delle distribuzioni nazionali di settore più importante rappresenta solo l’inizio di una nuova fase, che vede l’azienda concentrarsi ancor più sulla produzione.”

Lo stesso già componente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di tutela vino Faro DOC, ci tiene a sottolineare che l’entrata nel Catalogo 2024 di Vino & Design “è un successo per Vigneti Verzera ma deve essere un orgoglio anche per tutta la città, che vedrà nei migliori locali d’Italia le bottiglie della DOC Faro, denominazione del Comune di Messina.”

È da tempo infatti che l’azienda vitivinicola messinese ha voluto legare l’immagine dei propri prodotti ai luoghi più suggestivi della città, tanto che da alcune settimane è iniziata nelle loro pagine social una rubrica fotografica dal nome “Esplorando l’Autenticità: Messina secondo Vigneti Verzera”, dove appunto vengono rappresentati i vini PHOS e GYPSOS vicino ai monumenti più iconici di Messina.

Il progetto imprenditoriale dei fratelli Verzera, Maria Luisa e Stelio, deve essere uno stimolo per le nuove generazioni a perseguire i propri sogni, con la consapevolezza che con passione e sacrificio nessun obiettivo è impossibile da raggiungere.

(10)