Messina verso lo Stretto Pride 2023: come cambiano i percorsi dei bus ATM il 10 giugno

Conto alla rovescia per lo Stretto Pride 2023 in calendario a Messina nel pomeriggio di sabato 10 giugno: per consentire lo svolgimento del corteo che da piazza Antonello arriverà a piazza Municipio, passando per le vie del centro città, l’ATM ha disposto alcune significative modifiche ai percorsi delle linee bus. Vediamo tutti i dettagli.

A Messina lo Stretto Pride 2023: le modifiche al percorso dei bus

Le modifiche ai percorsi delle linee bus di ATM Spa a Messina, in vista dello Stretto Pride 2023, saranno in vigore dalle ore 16.00 alle ore 21.00 di sabato 10 giugno. Di seguito, l’elenco completo, linea per linea.

Linea: 1

Direzione di marcia SUD-NORD : Gli autobus giunti in VIA T. CANNIZZARO proseguiranno a Dx sulla VIA GARIBALDI e poi riprenderanno il percorso regolare;

: Gli autobus giunti in VIA T. CANNIZZARO proseguiranno a Dx sulla VIA GARIBALDI e poi riprenderanno il percorso regolare; Direzione di marcia NORD-SUD : Gli autobus giunti in VIA GARIBALDI proseguiranno VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA LA FARINA e poi riprenderanno il percorso regolare;

Linee: 13 – 14 – 15 – 15Bis

Direzione di marcia SUD-NORD: Gli autobus giunti alla ROTONDA ZAERA proseguiranno su V.le EUROPA – Sx VIA LA FARINA – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linea: 21

Direzione di marcia NORD-SUD: Gli autobus giunti alla ROTONDA ZAERA proseguiranno su V.le EUROPA – Sx VIA LA FARINA – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linea: 16

Direzione di marcia Mare-Monte : L’autobus giunto in V.le S. MARTINO proseguirà a Sx VIA T. CANNIZZARO – Dx VIA LA FARINA – Dx V.le EUROPA e poi riprenderà il percorso regolare;

: L’autobus giunto in V.le S. MARTINO proseguirà a Sx VIA T. CANNIZZARO – Dx VIA LA FARINA – Dx V.le EUROPA e poi riprenderà il percorso regolare; Direzione di marcia Monte-Mare: L’autobus giunto in VIA P. CASTELLI proseguirà a Dx V.LE ITALIA – Sx V.le EUROPA – Sx VIA LA FARINA – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linea: 17

Direzione di marcia SUD-NORD : L’autobus giunto in VIA S. M. ALEMANNA proseguirà a Dx V.le S. MARTINO – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA GARIBALDI e poi riprenderà il percorso regolare.

: L’autobus giunto in VIA S. M. ALEMANNA proseguirà a Dx V.le S. MARTINO – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA GARIBALDI e poi riprenderà il percorso regolare. Direzione di marcia NORD-SUD: L’autobus giunto in V.le BOCCETTA proseguirà a Dx VIA GARIBALDI – VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linee: 26 – 31 – 33

Direzione di marcia SUD-NORD : Gli autobus giunti in VIA S. M. ALEMANNA proseguiranno a Dx V.le S. MARTINO – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA GARIBALDI e poi riprenderanno il percorso regolare;

: Gli autobus giunti in VIA S. M. ALEMANNA proseguiranno a Dx V.le S. MARTINO – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA GARIBALDI e poi riprenderanno il percorso regolare; Direzione di marcia NORD-SUD: Gli autobus giunti in VIA GARIBALDI proseguiranno su VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linee: 25 – 29 – 30

Direzione di marcia NORD-SUD: Gli autobus giunti in VIA GARIBALDI proseguiranno su VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE.

