Messina, verso l’approvazione dell’Isola pedonale di Natale: la mappa delle strade chiuse

Ormai manca poco: il Natale 2022 sta arrivando e la Giunta Basile ha approvato le delibere per l’istituzione dell’Isola Pedonale in centro a Messina, che collegherà il viale San Martino, a partire da via Santa Cecilia, fino al Duomo. Vediamo la mappa della pedonalizzazione, i tempi e gli orari.

Doppia delibera per l’approvazione dell’Isola pedonale di Natale a Messina. La prima, che comprende il tratto dal viale San Martino “basso” al Duomo ed è immediatamente esecutiva, la seconda, invece, comprende il tratto che dal viale San Martino (incrocio con via Ettore Lombardo Pellegrino) porta fino a via Santa Cecilia. Questa seconda delibera dovrà essere discussa in Consiglio Comunale, oggi, venerdì 18 novembre, alle 13.00. I provvedimenti sono però già disponibili sull’AlboPop del Comune di Messina, quindi abbiamo avuto modo di dargli un’occhiata.

Natale 2022 a Messina: come sarà l’isola pedonale da viale San Martino a piazza Duomo

Le due delibere prevedono la pedonalizzazione, sostanzialmente, da via Santa Cecilia a Piazza Duomo, passando per il Viale San Martino e via Primo Settembre.

Nel dettaglio, la prima delibera – quella immediatamente esecutiva, che non ha bisogno dell’approvazione dell’Aula – prevede di istituire, limitatamente al periodo dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 e alla fascia oraria 20.00 – 5.00, l’area pedonale:

nel tratto della via Primo Settembre compreso tra la via Battisti e il viale San Martino;

nella carreggiata del tratto del viale San Martino compreso tra le vie Cannizzaro e Primo Settembre (c.d. viale San Martino basso) i cui controviali saranno comunque interdetti alla sosta veicolare h24.

La seconda delibera, che dovrebbe approdare oggi, 18 novembre, in Consiglio Comunale, prevede, in via sperimentale, e limitatamente al periodo dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, l’area pedonale:

nel tratto del viale S. Martino compreso tra la via Lombardo Pellegrino e la Via Santa Cecilia, ad eccezione della sede tranviaria e delle intersezioni con le Vie Maddalena e Santa Cecilia.

Di seguito, le mappe delle due Isole pedonali:

